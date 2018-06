Valora manager aporte de locales en los Indios

Marcelo Juárez, manager de Indios de Ciudad Juárez (6-3), quienes el fin de semana ganaron su tercera serie en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, dos juegos a uno, a los Faraones de Nuevo Casas Grandes, y comparten el subliderato general con los Manzaneros de Cuauhtémoc, destacó que la oportunidad brindada a peloteros locales en la tribu, era un clamor de los aficionados a la escuadra.“Primero que nada, aquí en Juárez había un clamor de la afición. Antes de llegar –a los Indios- estuve checando las redes sociales donde pedían que hubiera más peloteros juarenses dentro del club y, bueno, sí, vamos a analizar a los peloteros a ver qué capacidad tienen para jugar ya a un nivel más competitivo como es el Campeonato Estatal”, dijo.Hasta ahora, comentó que hay peloteros juarenses que le han dejado un buen sabor de boca.“Creo que Miguel -Rodríguez- ha jugado una buena pelota, ‘Lalito’ –Eduardo Salas-, igual, batallando con altibajos, pero, al final, prevalece el buen beisbol que muestra. El caso de Óscar Aragonez, bueno, un pelotero que ya está probado. Me gusta mucho ver cómo juega Diego –Ramírez–, también pelotero que es muy joven, que tiene carácter para afrontar este tipo de situaciones”, expuso.Indicó que el jardinero Luis García ya está un poquito más cuajado.“Y bueno, tenemos otros dos muchachos –Carlos Muñoz y Pedro Gamiz– que están entrenando fuera de roster con el equipo, que también se me hacen bastante interesantes. Vamos a ir evaluándolos a ver si poquito más delante los metemos al roster del equipo”, dijo.Enfatizó que la mejor manera de probar a un beisbolista es en el terreno de juego.“Sabemos que la mejor forma de donde agarra uno experiencia precisamente es jugando. Tú puedes batear 500 o mil pelotas en práctica y nunca va a ser lo mismo, agarrar un turno a la hora de un partido”, mencionó. Igual ocurre con los serpentineros.“Un pitcher puede hacer muchas pitcheadas de bullpen, pero no hay como enfrentar la adrenalina de un parque lleno, donde hay otras expectativas de juego y ahí verdaderamente sabemos si el pelotero tiene madurez o no tiene madurez para afrontar las cosas más delante”, expuso.A nivel colectivo, resaltó que gracias a los buenos resultados, el equipo luce ya más alegre.“Un poquito ya más compactado, lógicamente los buenos resultados dan eso, dan tranquilidad al club y bueno, esperemos que los muchachos sigan jugando el beisbol que jugaron este fin de semana”, manifestó.

