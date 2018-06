Plasman su grandeza

¡Una vez Osos, siempre Osos! Como cada año lo hace, Luis Montes, la figura emblemática, ícono y referente del futbol juarense en la Liga MX, regresó ayer a sus orígenes, a la Escuela Secundaria Técnica 47, donde estudió y como adolescente dejó constancia de su calidad y singular talento para jugar al balompié en el torneo de la Coca Cola, sólo que esta vez, la visita ….. fue diferente.Contrario a lo que acostumbra verano a verano, Luis no fue al hogar de los Osos a regalar playeras ni balones a los estudiantes del referido plantel, sino a recibir un homenaje.Recibido de manera cálida por los alumnos del turno vespertino, entre aplausos y rostros de admiración, acompañado por sus hijos Gael y Lionel, su esposa Nadia Godínez, sus padres Arturo Montes y Luz Jiménez y su abuelita Ramona Colación, ‘Chapito’, como dice en la playera 10 que usa en los Esmeraldas del León, Luis se llevó una grata sorpresa de parte de la Técnica 47: un mural de cinco por 2.5 metros, en su honor, con tres rostros distintos del jugador oriundo del Infonavit Casas Grandes de esta ciudad.Pintado con aerosol por Raúl Fraset, quien sin trazo alguno, en tres días lo terminó, el mural se encuentra en la pared trasera del salón de computación, frente a un domo y a la cancha de la escuela.“La verdad que me sorprendió. Varios me habían comentado que iban a hacerme ahora sí que como un homenaje y les agradezco mucho. Es un excelente detalle para mí que aquí estuve en esta escuela, de aquí salí. Estoy muy agradecido con el director, con los ‘profes’ que me dieron clases y sobre todo, también, con los alumnos por los aplausos y por el apoyo que siempre me dan”, declaró.Manuel Machado, director de la Técnica 47, comentó que más por lo material, la obra es una forma de retribuirle a Montes Jiménez el mensaje positivo que año con año deja en los jóvenes estudiantes y se dio a iniciativa del profesor Mario Ponce.En la materialización del proyecto, Machado comentó que Fraset no cobró mano de obra, sólo los botes de aerosol que utilizó.Luis, futbolista de 32 años y 1.66 metros, deseó que el mural sirva como inspiración y motivación para los jóvenes estudiantes.“Agradecerle el detalle tanto al director como a toda la escuela. Es un detalle que me hicieron ellos y espero que los ‘chavos’ también lo vean y se motiven y sepan que cuando uno trabaja por lo que quiere, se puede lograr”, afirmó.Antes de llegar a la cancha, donde los equipos del turno matutino y vespertino disputaron un partido defutbolito que se definió en penalties, Montes entregó una playera de ‘La Fiera’ con su número al director Machado y a Sarahí Márquez, secretaria general de la escuela.Los directivos correspondieron al atleta que logró el ascenso a Primera Nacional y fue bicampeón con los ‘Panzas Verdes’, en el máximo circuito, entregaron una polo verde bordada con el logo de la Secundaria Técnica 47.Finalizado el partido, el ex futbolista del CF Indios, surgido de las divisiones inferiores de los Tuzos del Pachuca y seleccionado nacional en el proceso rumbo a ‘Brasil 2014’, cortó el listón y con aerosol firmó el mural que quedará ahí, plasmado para la posteridad.“Ah, claro, no, la verdad que el detalle es el que cuenta. Es un detalle que no me lo esperaba y sobre todo de aquí de Ciudad Juárez que tanto quiero y que siempre que me voy, extraño tanto”, aseveró.Luis reportará esta semana a la pretemporada del León de cara a una campaña más en la Liga MX en su notable carrera en las canchas que inició el 21 de marzo de 2007, en Primera Nacional.