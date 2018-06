Escapa oro

Dos platas y dos bronces fue la cosecha de la delegación chihuahuense en la disciplina de handball dentro de la Olimpiada Nacional, que se celebró en la capital del estado.Chihuahua dejó escapar la posibilidad de cosechar dos preseas de oro, al caer en las dos únicas finales que disputó.En la categoría juvenil femenil las Adelitas protagonizaron un gran partido ante la selección de Nuevo León, equipo que terminó imponiéndose 17-14 para arrebatarles el oro a las locales. El bronce fue para el Estado de México.En la categoría superior femenil, de nueva cuenta el conjunto anfitrión trató de conquistar la posición de honor, sin embargo cayó ante Sonora por 22-18. Nuevo León se quedó con el tercer puesto.Ambas finales femeniles se disputaron ante una muy buena asistencia de aficionados en el Centro Deportivo Tricentenario.En la rama varonil, los equipos de Chihuahua lograron quedarse con los dos bronces que disputaron; primero ante Baja California, en el que resultó ser un juego muy ofensivo que finalizó al 30 por 29, en la categoría cadetes.Esta selección contó con el aporte de los juarenses Alan Vázquez, David Nolasco, Jacob Jurado, Gaspar Medina, Ernesto Barrera, Alan Maltos, Antonio López, Isaac Soria, Luis Ponce, Julián Barraza, Sebastián Velázquez y Pablo Arteaga. Fue comandada por el entrenador Luis Carlos Delgado.Ciudad de México fue el equipo que se agenció la medalla de oro, al derrotar 22-17 a Nuevo León.En la categoría Superior varonil los Dorados de Chihuahua se impusieron 26-21 a Sonora.BRONCE EN NATACIÓNLa primera medalla de Chihua-hua, en el tercer día de actividades de la natación en la Olimpiada y el Nacional Juvenil, que se lleva a cabo en Quintana Roo, fue obra del tritón juarense Raúl Silva Sarabia.El nadador fronterizo se colgó la medalla de bronce en la Alberca Olímpica de Cancún, en la prueba de los 50 metros pecho, categoría 15-16 años.Desde las preliminares, Silva en su heat, el número cuatro, logró bajar su tiempo a 31.61 segundos, que lo ubicó en el quinto carril, mismo que se reserva para aquellos que luchan por las preseas.Ya en la final, fue escoltado por su compañero de Chihuahua, Luis Ituarte, en el carril seis, mientras que en el carril cuatro se encontraba el fuerte competidor de Jalisco, Julio Arias.Aunque tuvo un ligero titubeo en la salida, Raúl logró reponerse en los metros finales para remontar posiciones y adjudicarse la medalla de bronce, con tiempo de 31.15 segundos.El juarense se dijo contento con el trabajo realizado previo a esta justa nacional, en la alberca del Centro Acuático Universitario de la UACJ, bajo la supervisión de su entrenador Miguel Silva.“Pero aún falta, no estoy satisfecho y me considero preparado para conseguir algo más en esta competencia, ya que aún me queda la prueba de 100 metros pecho”, aseguró.Luis Ituarte se quedó en la cuarta posición, al registrar 31.49 segundos, debajo de Raúl Silva, Miguel Aguilar de Puebla (30.67) y Julio Arias de Jalisco (30.44).Otro que también estuvo muy cerca de subirse al podio fue Aldo Chávez en los 50 metros pecho, categoría 17-18 años, donde se colocó en la cuarta posición.POBRE JORNADA EN VOLYPobre resultó para Chihuahua la primera jornada de la disciplina de voleibol de playa, bajo el marco de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, que se realiza en el complejo de la UACJ y la Unidad Deportiva Fernando ‘Kilo’ Herrera de esta ciudad.De cinco partidos que sostuvo, en las tres categorías en las que interviene, la delegación chihuahuense solamente conquistó un triunfo.La única victoria fue lograda por la dupla de la categoría sub 21, que se impuso dos sets a cero a Aguascalientes. 21-13 y 21-19 fueron los marcadores.Esta misma pareja comenzó la jornada con una derrota ante el equipo de Yucatán por cartones de 18-21 y 9-21.Chihuahua también tuvo una jornada complicada en la categoría sub 16, ya que el binomio registró un doble descalabro.La pareja chihuahuense sucumbió 8-21 y 12-21 ante el representativo de Baja California Sur. En su segunda confrontación perdió 18-21 y 16-21 ante la pareja de Jalisco.El conjunto de la categoría sub 18 cayó ante su similar de Guerrero por dígitos de 17-21, 21-19 y 12-15.Los combinados chihuahuenses de voleibol de playa buscarán enderezar el rumbo este día y encaminarse en busca de las medallas en esta justa nacional que convocó a 334 atletas, tanto en la rama varonil como en la femenil.Los varones fueron los primeros que entraron en acción. El martes 5 de junio se disputarán los duelos por las medallas. Las mujeres comenzarán su aventura el seis del mismo mes, con la ronda eliminatoria; las finales se llevarán a cabo el día ocho.En la clase sub 16 varonil compiten los estados de Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Morelos, Veracruz y Chiapas.En la sub 18 están Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Yucatán.La sub 21 la conforman Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Jalisco, Querétaro, Morelos, Veracruz y Yucatán.