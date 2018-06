Firme Almeyda

Ciudad de México.- El delantero Rodolfo Pizarro fue traspasado a Monterrey y el argentino Matías Almeyda mantendrá su puesto como técnico de Chivas, anunció ayer el director deportivo del club, Francisco Gabriel De Anda.Pizarro, de 24 años, pasó los últimos tres torneos con el Guadalajara, equipo al que ayudó a ganar un título de la Copa MX, uno de la Liga en el Clausura 2017 y otro de la Concacaf hace un par de meses.Pizarro también recibió llamados intermitentes a la Selección Mexicana pero no fue incluido en el plantel que estará en el Mundial de Rusia.“Rodolfo tenía una oferta de Europa pero estaba lejana a nuestra expectativas y Monterrey ya habló con Pizarro y la oferta le convenció, a partir de este momento es jugador de Rayados de Monterrey”, dijo De Anda en una rueda de prensa en que también informó sobre el fichaje del zaguero Mario De Luna, proveniente del Necaxa.En ninguno de los dos casos dio detalles económicos sobre el acuerdo.Respecto a Almeyda, el dirigente indicó que el puesto del argentino nunca estuvo en peligro como se especuló en los últimos días en México.“Yo no tengo nada que aclarar porque no dije que se iba, Almeyda no ha dejado de ser técnico de Chivas. En lo personal es mi tercera conferencia y jamás he dicho que se va a ir”, declaró De Anda. “Me llama la atención lo que se ha manifestado y toda esta confusión que surge cuando se tiran noticias al aire, yo nunca he dejado abierta esa posibilidad”.Los rumores sobre la salida de Almeyda fueron tan fuertes que incluso los jugadores de Chivas se manifestaron en conjunto contra lo que parecía una decisión tomada.“Siempre me quedaré sorprendido y nunca entenderé cómo la gente puede ser así de mal agradecida y tratar muy mal a las personas que lo han ayudado, pero en fin, que Dios los bendiga”, escribió en Instagram el delantero Alan Pulido.De Anda añadió que tuvo que hablar con cada uno de los jugadores del plantel para explicarles que Almeyda seguía siendo el entrenador.El dirigente también desmintió que el equipo esté interesado en fichar al técnico argentino Mauro Camoranesi.“Aquí han puesto hasta nombre de técnicos y dijeron que Mauro, por ser mi amigo, va a ser candidato. Ni he hablado con él, somos amigos pero no hemos hablado con nadie, de parte de la directiva no hay confusiones”, agregó De Anda.El ‘Pelado’ Almeyda, de 44 años, arribó al Guadalajara en septiembre de 2015 en relevo por José Manuel de la Torre.El paso del pastorEl DT más longevo en la Era Vergara990 días sumó ayer Matías Almeyda como DT de las Chivas, para ser el entrenador en la Era Vergara más longevo al frente del Rebaño. El segundo lugar lo tiene José Luis Real, quien duró 699 días como estratega rojiblanco. Él llegó a Guadalajara el 13 de septiembre de 2015.El rey de copas5 Títulos le dio Matías Almeyda al Guadalajara desde su llegada:1.- Copa MX 2015Su primer éxito como entrenador al frente de Chivas le llegó pronto a Almeyda, en el 2015 venció al León 1-0 con gol de Oswaldo Alanís en la Copa MX y le dio un título al equipo, que no ganaba nada oficial desde 2006.2.- Súper Copa MX 2016En Estados Unidos, Almeyda consiguió un título más, en esa ocasión vencieron a Veracruz 2-0 con una anotación de Omar Bravo, quien al siguiente torneo dejaría al equipo convertido ya en el mejor goleador del Rebaño.3.- Copa MX 2017El inicio del doblete llegaría ante el Morelia, en tanda de penales, las Chivas se coronaron en la Copa MX (3-1), y el que de paso sería también el primer título en la casa del Rebaño.4.- Liga MX 2017El momento de mayor gloria llegó en mayo de 2017. Las Chivas volvieron a levantar un título de Liga tras 10 años, al vencer a Tigres en el estadio rojiblanco.5.- Liga de Campeones de la Concacaf 2018El Rebaño consiguió un título internacional desde 1962, al levantar el trofeo de la Liga de Campeones de la Concacaf tras vencer al Toronto FC en penales, y lograr el ansiado pase al Mundial de Clubes, un deseo de Jorge Vergara que no se le había cumplido.57.04 % Es la efectividad de Matías Almeyda con Chivas en los juegos entre la Liga MX y la Copa MX.LOS ALTIBAJOSSeptiembre 2015, inicia el ‘Almeydismo’Matías Almeyda llegó a Guadalajara cuando José Manuel de la Torre aún dirigía al equipo. La afición le cuestionó su llegada y en el primer juego que fue al estadio, cuando Ramón Morales era interino, fue abucheado.Junio 2016, adiós, Jaime OrdialesTras el primer éxito en la Copa MX, y viviendo una excelente relación con su directiva, Matías Almeyda fue nombrado “manager” de Chivas, desapareciendo el cargo de director deportivo, que ocupaba Jaime Ordiales y quien fue cesado del puesto.Agosto 2016, los empuja a buscar sus sueñosEl DT se ganó la confianza de sus dirigidos, incluso aconsejó y ayudó a Carlos Salcedo a tomar la decisión de emigrar a Europa, alejarse de las malas influencias y cumplir el sueño de jugar en el Viejo Continente. En su gestión, también Marco Fabián emigró a Europa.Matías Almeyda trató de unir e involucrar en todos los niveles al grupo. A los asados que organizaban una vez por semana al final del entrenamiento invitaba a utileros, jardineros, y el staff del equipo, lo que ayudó a su aceptación en el grupo.Diciembre 2017, nace la ‘novela’ Oswaldo AlanísEl manejo de la separación de Oswaldo Alanís por negarse a firmar una renovación de contrato, en donde Almeyda quedó exhibido como el malo de la película, fue uno de los momentos más complejos que vivió el argentino como entrenador, y lo que provocó una fractura entre la directiva y el DT.Marzo 2018, llega Paco GabrielLa llegada de Francisco Gabriel de Anda fue uno de los factores que más le incomodaron a Almeyda. En la presentación del director deportivo, Almeyda mostró un lenguaje corporal que denotaba su molestia al tener un jefe en un cargo que él mismo había intentado tomar.