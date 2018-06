Reaparece Neymar con gol en triunfo de Brasil

Liverpool, Inglaterra.- Hace apenas tres meses, el delantero brasileño Neymar estaba en la mesa de operaciones y en riesgo de ausentarse del Mundial de Rusia.Esos temores se disiparon ayer, cuando Neymar volvió a la acción con movilidad, capacidad de pases y un brillante gol que celebró con su cirujano.En su primer juego desde febrero, Neymar abrió el marcador del triunfo de Brasil 2-0 sobre Croacia en el duelo amistoso disputado en Liverpool. Después de marcar, Neymar corrió para compartir un abrazo con el médico de la Confederación Brasileña de Futbol, Rodrigo Lasmar.“Estoy muy contento de volver a jugar al futbol. He esperado y trabajado mucho para esto. Sufrí, fueron tres meses muy complicados”, dijo Neymar. “Cuando vi el balón golpear la red sólo pensé en los que me ayudaron, el doctor Lasmar, mi familia y amigos”.Neymar, quien soportó varios embates durante el encuentro, recibió un pase de Philippe Coutinho a los 68 minutos y dejó atrás a los defensores croatas Sime Vrsaljko y Duje Caleta-Car y disparó de pierna derecha hacia el fondo de las redes a cinco metros del arco.Neymar se lesionó ese mismo pie en un encuentro con el Paris Saint-Germain y se sometió en marzo a una cirugía en Brasil. No calentó a la par de sus compañeros antes del encuentro.“Volvió por encima del nivel esperado”, dijo el técnico brasileño Tite. “Neymar es humano, pero también superó mis expectativas”.Neymar entró en sustitución del mediocampista Fernandinho para iniciar la segunda mitad y necesitó apenas 23 minutos para hacerse notar e incrementar las esperanzas de los aficionados brasileños de cara al Mundial que inicia el 14 de junio.“Neymar tendrá altas y bajas como las tuvo en el entrenamiento, hasta su tercer o cuarto partido. Entonces tendrá su estándar normal”, dijo Tite.El capitán de Croacia, Luka Modric, fue uno de varios que quedaron impresionados con la actuación de Neymar.“Es hermoso verlo jugar nuevamente, es especial, uno de los mejores del mundo”, dijo Modric. Brasil “mejoró la segunda mitad después de que Neymar marcara la diferencia”.Roberto Firmino, del Liverpool, sentenció el marcador a los 90 minutos. Después de un servicio al área de Casemiro, Firmino controló con el pecho y levantó el balón sobre el arquero croata Danijel Subasic para mejorar su candidatura por un puesto como titular.El capitán de Brasil, Gabriel Jesús, no estuvo tan atinado en la primera mitad y fue reemplazado por Firmino a la hora de partido.“Estoy aquí para ayudar a Brasil. Respeto la opinión de Tite al 100 por ciento”, dijo Firmino.Los mismos seguidores del Liverpool que ovacionaron a Firmino abuchearon a Coutinho, quien dejó a los Reds para firmar con el Barcelona a principios del año.Hasta que Neymar ingresó a la cancha, Croacia tuvo las mejores oportunidades de un encuentro que parecía destinado a concluir con un empate.Los pentacampeones mundiales tendrán su último duelo de preparación rumbo al Mundial el 10 de junio ante Austria.Brasil debutará en el Mundial el 17 de junio contra Suiza.Rescata España empateVillarreal, España.- La Selección Española sólo pudo rescatar un empate de 1-1 ayer ante su similar de Suiza en su último compromiso en casa antes de viajar a Rusia para la Copa del Mundo.España tuvo el control de principio a fin pero no logró capitalizar sus oportunidades y pagó el precio en el segundo tiempo en un error del portero David de Gea.Álvaro Odriozola abrió el marcador por los anfitriones con una volea justo afuera del área a los 29 minutos. Pero Ricardo Rodríguez empató por los suizos a los 62 luego que De Gea soltó el balón frente al arco cuando trataba de retenerlo en un flojo disparo desde dentro del área.El técnico del conjunto español, Julen Lopetegui, se mostró satisfecho con la actuación de sus pupilos pese al empate.El resultado mantiene a España invicta en 19 compromisos desde que Lopetegui tomó el timón después de la Eurocopa 2016.España, que viajará a Rusia el jueves, no contó con su plantel completo ante la ausencia del mediocampista Sergio Busquets en el once titular por sufrir gastroenteritis.

