Se corona DeChambeau en el Memorial

Dublin, Ohio.- Bryson DeChambeau finalmente lo hizo bien en su tercer intento en el hoyo 18 para coronarse en el Memorial en una ronda de desempate ayer.DeChambeau se apuntó un bogey de tres golpes en el 18 para terminar con 71 golpes y uno bajo par para colarse a la fase de desempate entre tres jugadores en Muirfield Village. No logró el green desde la calle en el hoyo 18 en el primer hoyo extra y tuvo que luchar para rescatar un par. En su tercer intento, se colocó a 12 pies del hoyo y definió con un birdie para derrotar a Byeong Hun An y ganar por segunda vez en la Gira del PGA.“No puedo creer que lo logré”, indicó DeChambeau.Joaquín Niemann, el chileno de 19 años, hizo un birdie en el hoyo 18 para terminar empatado en el sexto puesto. Eso fue suficiente para que el adolescente se ganara una membresía especial temporal en la Gira del PGA, lo que significa que puede obtener exenciones de patrocinio ilimitadas.Kyle Stanley registró cuatro birdies seguidos hacia el cierre de su ronda hasta que su último golpe de salida chocó con un árbol y luego avanzó por toda la calle hasta el fondo. Terminó con un bogey para tarjeta de 70 y aún con posibilidades de llevar a la ronda de playoff, pero quedó eliminado en el primer hoyo extra con un pésimo tiro desde una zona irregular que finalmente le valió un bogey.An firmó tarjeta de 69 golpes.Tiger Woods nunca fue un rival de peligro. Iniciando la ronda cinco golpes detrás, Woods se acercó a tres con un birdie de dos golpes en el quinto hoyo de par cinco. Pero sus posibilidades en verdad acabaron cuando falló un tiro de 90 centímetros (tres pies) de distancia para par en el hoyo 10, y mandó su tiro de arranque en un pato por segunda vez en la semana. Cerró con 72 golpes y con una de sus mejores actuaciones en un empate de seis competidores en el 23er lugar.“Si tan sólo hubiera llegado a pegarle con normalidad, probablemente estaría ahí con ellos y arriba en la última pareja de grupos”, afirmó Woods. “Si continúo mejorando, con la manera en que estoy jugando en este momento, estaré en buena forma para las próximas dos semanas”.La próxima parada para Woods es el U.S. Open en Shinnecock Hills.

