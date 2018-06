Ganan Warriors segundo juego

Oakland— Con un Stephen Curry encendido poco pudieron hacer los Cavs.El guardia de los Warriors anotó nueve triples en la victoria de Golden State 122-103 ante Cleveland. La puntería que tuvo Curry en el segundo juego fue letal para los Cavaliers. Esos nueve triples impusieron un nuevo récord de Finales de la NBA, rompiendo la marca de ocho que ostentaba Ray Allen.Así, los californianos se colocaron 2-0 arriba en la serie, y de seguir mostrando ese poder es probable que no regresen a jugar a la Oracle Arena, pues los Cavs se les ve desmoralizados.El Juego 3 y 4 se jugarán en la Quicken Loans Arena de Cleveland, el miércoles y viernes, y en caso de ser necesario el quinto duelo sería de nuevo en Oakland, hasta el lunes 11 de junio.Stephen terminó con 33 puntos, nueve de 17 triples intentados, además de agregar siete rebotes y ocho asistencias.Lo ayudaron a armar la victoria Kevin Durant con 26 unidades y 20 de Klay Thompson.Por otro lado, los Cavs aguantaron tres cuartos cerca del marcador, pero en el último periodo se desplomaron.LeBron James acabó con 29 unidades y 13 asistencias, mientras que Kevin Love agregó 22 puntos, pero el resto del equipo no carburó.La derrota que sufrieron en el Juego 1 parece que les afectó emocionalmente a los de Cleveland.En pleno Juego 2 siguió siendo burla el error que cometió J.R. Smith al final del duelo anterior, donde con poco más de cuatro segundo y con el marcador empatado, no supo qué hacer con el balón.Y eso se lo aplaudieron los fans de Warriors, pues al inicio del segundo duelo, cuando fue a la línea de libres, le comenzaron a gritar "MVP, MVP", en tono de burla.

