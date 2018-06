Lanza amenaza

‘Si Trout lo intenta, la noche terminará rápido’, dijo el campeón mundial Jermell Charlo, al señalar que en este momento no hay un solo boxeador que se atreva a darle una pelea frontal arriba del ring. Trout y Charlo se enfrentan este sábado por el título superwelter del Consejo Mundial de Boxeo en el Staples Center de Los Angeles, California.‘Trout es un peleador veterano, pero no creo que vaya a pararse e intentar pelear contra mí. No creo que haya un solo luchador en esta división que trate de hacer eso, ni siquiera (Jarrett) Hurd. Si Trout lo intenta, la noche terminará rápido’, declaró Charlo durante una práctica para los medios en Los Ángeles.Para el boxeador paseño Trout esta será la segunda ocasión que enfrenta a alguien de la familia Charlo, pues el 21 de mayo del 2016 enfrentó a Jermall, gemelo de Jermell, por el título superwelter de la Federación Internacional de Boxeo en Las Vegas y perdió por decisión unánime.Trout, de 32 años d edad y excampeón super welter de la Asociación Mundial de Boxeo, ha peleado ante rivales de gran calidad como Erislandy Lara, Jarrett Hurd, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Miguel Cotto y Jermall Charlo.El paseño avencidado en Las Cruces ha señalado que se lleva a cabo una gran preparación y que está seguro de que regresará como nuevo monarca del CMB.‘Respeto a Charlo porque tomó esta pelea. Ahora es el momento de hacerlo. Ya peleé contra su hermano y aunque perdí esa ocasión, estoy seguro que me coronaré campeón mundial verde y oro. Voy a dejar todo arriba del ring’, dijo Trout.Sin embargo Jermell señaló que también se encuentra bien preparado y listo para retener su cetro mundial este sábado.‘Estoy listo. Estoy bien preparado. He estado en el campamento de entrenamiento durante unas diez semanas. Cuando ustedes me vieron antes, yo no estaba tan listo pero ahora estoy listo y estoy emocionado. Puedo enfrentar a cualquiera en esta división’, dijo Charlo.‘El campamento de entrenamiento fue genial. Tuvimos al campeón mundial Errol Spence Jr. ahí y a un grupo de peleadores invictos. Detuve a algunos, tumbé unos pocos, pero ese no es el nombre del juego. Se trata de entrenar y hacer el trabajo para estar preparados para el 9 de junio’, agregó el monarca mundial.Otro aspecto a destacar, es que los gemelos Charlo han noqueado a nueve de sus últimos diez rivales desde que se convirtieron en campeones del mundo. Los oriundos de Houston, Texas, de 28 años de edad, tienen un récord combinado de 57 victorias, cero derrotas, con 36 nocauts.Tome nota:• Jermell Charlo (30-0-0, 15 KOs) vsAustin Trout (31-4-0, 17 KOs)• Por el título superwelter CMB,12 rounds• Cuándo: Sábado 9 de junio 2018• Hora: 8:00 pm• Dónde: Staples Center, Los Ángeles