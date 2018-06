Jugador de rugby busca quedarse con los Acereros

Pittsburgh.- Christian Scotland-Williamson parece cumplir con los requisitos.Parado en el campo de práctica con el resto de los Acereros de Pittsburgh, el novato ala cerrada parece un elemento más del equipo. El jugador de 25 años mide 2.06 metros (6 pies con 9 pulgadas), pesa 125 kilos (275 libras) y es muy atlético.Luego a Scotland-Williamson se le escucha hablar, con ese acento británico que bien podría pasar desapercibido en un campo de soccer, pero en un campo abarrotado con docenas de jugadores acostumbrados al tipo de futbol que se juega en Estados Unidos, resulta un tanto extraño, pues llama mucho la atención.Scotland-Williamson lo entiende. El exjugador de rugby que creció en los suburbios de Londres entiende que él resulta ser una curiosidad entre los miembros de la segunda generación del Programa de Jugadores Internacionales de la NFL. Sin embargo, en medio de todo esto, Scotland-Williamson comprende que lo único que lo separa de sus compañeros de equipo es la experiencia. No es la pasión, ni el atletismo, y ciertamente no es el ímpetu.“Es una de esas cosas en las que cuando era joven, si hubiera estado expuesto al futbol americano probablemente lo habría comenzado a jugar a una edad más temprana”, dijo Scotland Williamson. “Pero siendo un chico británico, no es algo muy común, por lo que resulta difícil.”Es por eso que Scotland-Williamson optó por el rugby. Se convirtió en jugador profesional a los 20 años y pasó cuatro temporadas con los Warriors de Worcester de la Primera División Inglesa, la división principal del Reino Unido. Luego captó la atención de las cámaras con un monstruoso tacleo en un partido la primavera pasada y su teléfono comenzó a sonar; eran personas llamándolo si no le gustaría ir a Estados Unidos y unirse al Programa de Jugadores Internacionales (IPP).Desde que fue puesto en marcha en el 2017, el IPP selecciona a un puñado de atletas de otros países para que vayan a Estados Unidos a aprender las más finas habilidades del futbol profesional.

