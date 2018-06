Debutan Indios Sub-18 con victoria

Los Indios de Ciudad Juárez soportaron el embate final de tres carreras en la octava entrada de los Faraones de Nuevo Casas Grandes y con una victoria por 12 carreras a 11, cumplieron ayer una exitosa presentación en Campeonato Estatal Buscando Talentos 2018, categoría Sub 18.En el Estadio Luis Cobos Huerta, los jóvenes Indios que dirige el manager Manuel Peña llegaron al cierre del citado capítulo con una ventaja de cuatro rayitas, pero los Faraones cerraron fuerte e hicieron un rallie de tres anotaciones que puso el juego ‘color de hormiga’.Peña llamó entonces a la lomita de los disparos a Andrés Rivas, el bateador designado que dio de 3-3, recibió un par de pasaportes y se robó dos bases, quien sacó el último out y se acreditó el salvamento para la tribu.Los teporacas iniciaron a tambor batiente el juego con cinco rayitas en la primera entrada, tres en la segunda y una en la tercera, se fueron en blanco en la cuarta, quinta y sexta, en la séptima amarraron la victoria con tres anotaciones y, en la octava, no timbraron ninguna.A su vez, los Faraones hicieron dos en el primer episodio, una en el cuarto, tres en el quinto, dos más en el séptimo y tres en la octava, en la cual, terminó el partido por la regla de las tres horas de duración.Giovanni Zavala fue el pitcher ganador con una labor de cinco entradas en las que esparció nueve hits, admitió seis carreras, cinco de ellas fueron limpias, recetó cuatro ponches y otorgó una base por bolas.Leonardo Pereyra fue el pitcher derrotado.Zavala fue relevado por Enrique Rubio, quien tiró una entrada y dos tercios, le siguió Diego Ruiz que sacó un tercio de inning, enseguida vino Giancarlo García que trabajó dos tercios y cerró Rivas, con labor de un out, el más difícil del partido.A la ofensiva, junto a Rivas, los mejores bats aborígenes fueron Kevin García, quien conectó de 5-2 e impulsó cuatro anotaciones, Bryan Llanas (5-3), Marco Rodríguez (4-3).Por los Faraones, Guillermo Mendoza dio de 4-3 con un jonrón y cuatro impulsadas.El próximo sábado nueve del mes en curso, a las 12:00 horas, en el Estadio ‘Juárez Vive’, los Indios recibirán la visita de los Faraones.

