Disfrutan escoceses desgracia inglesa

Ciudad de México— En Escocia, apoyar a tu propio país queda de lado cuando primero se tiene la oportunidad de disfrutar la desgracia inglesa.Los seguidores británicos se fueron felices por haber conocido el Estadio Azteca más que por ver a su selección, pues visitando el inmueble recordaron el par de históricos goles que Diego Armando Maradona les hizo a Inglaterra en el mundial de 1986.“Fue un gol válido (La Mano de Dios) yo pienso que fue con la cabeza. Después estuvo el gol del siglo, un clásico. Estamos deleitados de estar aquí. No es que podamos venir siempre a México, la gente es muy linda y estamos felices de estar aquí”, compartió Jimmy Nief, quien asistió con un grupo de cuatro compatriotas a burlarse del cuadro de los Tres Leones.“Maradoooona, Maradoooona oooooee, thank you Maradona”, era el canto del grupo quien con michelada en mano, sí, escarchada, sin importar la mala pasada que el chamoy les pudiera jugar, cantaron y se tomaron fotos con la afición mexicana en el Estadio Azteca.Por geografía Inglaterra es un histórico rival de Escocia; ambos formaron parte del primer torneo a nivel de Selecciones de futbol conocida como la British Home Championship.Los escoceses fueron un espectáculo en el coloso de Santa Úrsula. Estuvieron asediados como si fueran los protagonistas de la despedida del Tricolor, al ser solicitados para posar con seguidores mexicanos y grabar videos de sus celebraciones, con sus faldas y todo.“Es algo fantástico, todos los que le anoten a Inglaterra, es mi favorito. Es increíble, estamos felices de estar aquí”, dijo Scott Phillip.

