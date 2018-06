Un gris adiós

Ciudad de México— Giovani Dos Santos se recuperó de una añeja lesión que lo ha molestado en los últimos meses y anotó en la primera parte para que México superara el sábado 1-0 a Escocia en el partido que marcó la despedida del “Tri” ante su público antes de viajar a Europa para disputar el Mundial.El resultado y la actuación no fueron del agrado de una parte importante de los asistentes, quienes abuchearon a los jugadores al final del juego, además de pedir a gritos la salida de Osorio como director técnico.El delantero Dos Santos, lastimado de la corva derecha, aprovechó un buen pase de Carlos Vela para anotar con un disparo pegado al poste izquierdo a los 13 minutos. Eso bastó para el triunfo de los mexicanos, que esta misma semana habían empatado 0-0 ante Gales en otro encuentro preparatorio para Rusia 2018.México, que debutará en el Mundial el 17 de junio ante Alemania, viajará a Europa el domingo por la noche para enfrentar a Dinamarca en Copenhague el 9, en su último encuentro de fogueo.Dos Santos, que estuvo entre algodones en los últimos días, fue incluido en la nómina de 25 jugadores que México llevará a Dinamarca.México logró el triunfo a pesar de que, como se había anunciado, no contó con Andrés Guardado, Diego Reyes ni Héctor Moreno quienes se recuperan de diversas lesiones y siguen en duda para disputar el Mundial.Esas dolencias provocaron que el seleccionador Juan Carlos Osorio postergara el anuncio de los 23 jugadores que irán a la Copa del Mundo hasta el lunes, la fecha límite impuesta por la FIFA.Antes del encuentro, Osorio sí dio a conocer un par de recortes en el plantel: el zaguero Oswaldo Alanís y el delantero Jürgen Damm.México dispone actualmente de 25 jugadores en la concentración. Si no ocurre una sorpresa mayor, Dos Santos será uno de los integrantes del equipo final, dado que ha sido un regular en las convocatorias de Osorio, pese a su falta de forma física a raíz de la inactividad.Dos Santos pagó a esa confianza con su gol. Vela, su compañero en el ataque de México que ganó el título mundial sub17 en Perú 2005, le dio un pase por el costado izquierdo y el delantero del Galaxy de Los Ángeles realizó un disparo rasante para superar al portero escocés.México tuvo otra oportunidad de ampliar el marcador a los 35 minutos, cuando Miguel Layún estrelló un tiro en un poste. Escocia tuvo su mejor aproximación a los 49, cuando Oliver McBurnie conectó un disparo que sacudió el poste del arco mexicano cuando el portero Guillermo Ochoa ya estaba vencido.México volvió a coquetear con la segunda anotación del encuentro cuando Hirving Lozano entró al área por el costado derecho y pegó un potente disparo que se estrelló en el travesaño del arco de Jon McLaughlin.El dominio mexicano se mantuvo hasta los minutos finales y Jesús Corona tuvo en los botines la posibilidad de otro tanto con un disparo que pasó cerca a los 89.

