Del suelo al podio, después de una serie de reveses, una ausencia de más de cuatro meses y una amarga ceremonia de pesaje previa al Grand Slam de China, en la que no dio el límite de los 58 kilos, en enero anterior, el taekwondoín juarense Carlos Rubén Navarro vivió ayer un regreso triunfal al tatami en el Grand Prix de Roma, Italia, donde consiguió medalla de plata para México.Navarro Valdez sucumbió en la final por la presea de oro ante el ruso Mikhail Artamonov, cinco puntos contra cuatro.Como el score lo indica, la batalla final resultó por demás cerrada y pareja. Artamonov y Navarro entraron empatados a dos puntos al último round y, en los seis segundos finales del combate, el fronterizo metió un ‘pintado’ y, al salir, el ruso lo alcanzó a tocar con la pierna izquierda, para el marcador definitivo favorable al ruso.“Estoy muy contento de esta medalla de plata. La verdad que me deja un sabor a oro, un combate muy reñido el final y, pues nada, ahorita estoy muy contento de este resultado que se me dio. En lo personal, es una de las medallas que más significa para mí emocionalmente y todo obviamente a causa de lo que me ha ocurrido estos últimos siete meses, donde no me fue nada bien en lo personal”, declaró. Navarro Valdez hizo un recuento de la mala racha que inició en octubre, en Londres, Inglaterra, donde fue derrotado en cuartos de final y quedó fuera de las medallas.“Luego en Abiyán –Costa de Marfil, en noviembre-, quedé fuera de la medalla porque perdí mi primer combate, algo que nunca me pasaba y, obviamente en China vino otro descalabro con no dar el peso y luego la presión y los nervios me vencieron en el combate selectivo de evaluación, entonces, esta medalla prácticamente deja atrás todo lo malo”, manifestó.El atleta de 22 años y 1.77 metros afirmó que este resultado lo llena de alegría y satisfacción.“Estoy disfrutando con todo mi ser el taekwondo que hice hoy –ayer- y una medalla muy importante para México. Estoy muy contento de estar otra vez en un pódium a nivel mundial, como lo vine haciendo todo el año pasado”, dijo.Destacó que a pesar de los descalabros que sufrió, se levantó de la lona.“Saber que a pesar de todos los descalabros y de todas las cosas malas, seguí adelante, seguí con esa garra. No me tiré al suelo. A pesar que estaba en el suelo, no me quedé ahí. Me levanté, me levanté con más ganas y aquí se ve reflejado algo muy importante para mi país y estoy muy contento”, manifestó.Carlos agradeció a todas las personas que lo ayudaron en los momentos más difíciles como los entrenadores Alfonso Victoria, Young Son Bang y a sus compañeros de entrenamiento.Navarro pasó bye la primera ronda, enseguida, dio un golpe de autoridad al derrotar al coreano Yun-jo Jeong, actual monarca del orbe por score de 26 unidades contra 14.Así, cobró las cuentas pendientes con el asiático, quien lo venció 15 puntos a 3, en semifinales, en el XXIII Campeonato Mundial de Taekwondo, en Muju, Corea del Sur, en junio del año anterior.También, cumplió con el deseo de revancha que le genero el revés ante Jeong.