Inglaterra se impone a Nigeria

Londres— Con goles de Gary Cahill y Harry Kane, y una actitud relajada en el segundo tiempo, Inglaterra superó ayer 2-1 a Nigeria en la recta final de la preparación de ambas selecciones para el Mundial que inicia en menos de dos semanas en Rusia.En su primera aparición con Inglaterra desde octubre, Cahill marcó de cabeza apenas a los siete minutos, tras un corner ejecutado por Kieran Trippier, frente a 70 mil espectadores en el estadio de Wembley.Raheem Sterling abasteció a Kane para que aumentara al doble la ventaja a los 39 minutos. Alex Iwobi acercó al conjunto africano en los primeros dos minutos del complemento.Tras una semana en que acaparó los titulares de la prensa por un tatuaje con la imagen de una pistola y por llegar tarde a la concentración con Inglaterra, Sterling generó más controversia al llevarse una tarjeta amarilla por simular una falta del arquero Francis Uzoho.“Tomé la decisión de que jugara pese a que se presentó tarde”, explicó el técnico Garegh Soutgate. “Pero en realidad, no fue una decisión tomada después de que comenzó a recibir críticas de todas partes. No quisimos dar una respuesta con esto. Lo más importante en las próximas seis semanas es proteger a los jugadores. Ellos se respetan y entienden lo importante que es apoyarse y protegerse mutuamente”.Sterling espera que su desempeño acalle las críticas.“La gente ve las cosas de la forma equivocada”, afirmó. “Si me hubieran excluido de la selección, yo no tendría queja alguna, porque tenía que reunirme con ellos a las 11 en punto. El vuelo se retrasó y llegué un poco tarde en la mañana, así que entiendo la molestia” del técnico.Inglaterra disputará otro amistoso el jueves, ante Costa Rica en Leeds, antes de comenzar su actuación mundialista, el 18 de junio ante Túnez. Forma parte del Grupo G, que completan Panamá y Bélgica.

