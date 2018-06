No bajan la guardia

Oakland, California— De todo lo que se habla es que quizás el equipo de Cleveland esté completamente desanimado por la manera en que perdió en el primer partido de la final de la NBA. Pero sería apropiado decir que estará determinado y motivado, ahora más que nunca, sabiendo que aún tienen a LeBron James de su lado.“Es una de las más duras derrotas que he tenido en mi carrera”, según reconoció James ayer, “debido a todo lo que sucedió en el juego y la manera que jugamos. Obviamente sabemos muy bien lo que pasó en el partido”.Se cometieron una gran cantidad de errores, el más notorio fue el rebote ofensivo de J.R. Smith en los últimos segundos del tiempo reglamentario, luego de tomar el balón y desplazarse hacia el centro de la cancha en lugar de disparar al aro, perdiendo la oportunidad de quedarse con la victoria –posteriormente insistiendo que sabía muy bien cuál era el marcador, aunque eso seguirá siendo un gran misterio. La decisión sorprendió a un frustrado LeBron, quien hizo señas a su compañero de equipo apuntando hacia la canasta.“El partido se terminó. Ya no había nada que pudiéramos hacer”, dijo el entrenador de los Cavaliers Tyronn Lue. “Tenemos que dejar eso atrás y seguir adelante”.James hay mantenido esa misma actitud durante toda la postemporada y continúa jugando con intensidad y gran habilidad cargando con el resto de los Cavaliers a cuestas y motivándoloswwwv a conseguir una victoria tras otra.Sí, con el Rey James manteniendo viva la tan familiar rivalidad de junio, Golden State sabe muy bien que no puede caer en semejante trampa y creer que los Cavaliers estén por darse por vencidos, e incluso si los defensores del campeonato llegan a tomar el control del segundo partido el domingo por la noche de vuelta en casa en la Arena Oracle.Los Warriors aprendieron muy bien la lección hace dos años, cuando James condujo a los Cavaliers a que se recuperaran de un déficit de 3 a 1 en la serie para quedarse con el título en el séptimo partido en la misma casa de los Warriors.HOY POR TVCleveland en Golden StateWarriors lideran serie 1-06:00 p.m. / ABC (7.1) /ESPN y TelevisaOracle Arena, Oakland, California

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.