Imponen su ley

En la que pudiera ser considerada una final adelantada, la selección Chihuahua de la categoría Sub-19 se impuso dos sets a uno a su similar de Baja California, en el inicio del voleibol de sala femenil de la Olimpiada Nacional, que se realiza en esta ciudad.En la duela del gimnasio del Colegio Bachilleres, la escuadra chihuahuense fue de inicio con la juarense Yara García, Jazmín Franco, María Bautista, Violeta Mendoza, Meliza Garciglia, Verónica Luna; Wendy Mendoza la libero.El partido comenzó y fue el equipo visitante el que inauguró el marcador con un error por parte de las chihuahuenses, en una dejadita de su libero, a la que no llegó ninguna compañera.Ya con Verónica Luna en la cancha, cuando se dio la primera ofensiva de las Adelitas, las cachanillas se pusieron al frente 5 por 1.Se pidió el primer tiempo fuera por parte de Chihuahua, con una diferencia en contra de cuatro puntos (7-3). Con bastante lucha en la red, el primer empate apareció en las ocho unidades, con un remate de Meliza Garciglia.Chihuahua tomó la delantera 10-9, con dos puntos que la jugadora juarense María Bautista consiguió en un bloqueo.Baja California se vio superada y con la pizarra en contra 15-13 su entrenador pidió el tiempo fuera para reacomodar sus piezas.Con 25 iguales, la escuadra de Chihuahua fue más certera con dos violentos remates que lograron encontrar espacio en la duela rival, para agenciarse el primer set 27-25.En el arranque del segundo periodo, las Adelitas pusieron tres puntos sin respuesta de las adversarias. No pasó mucho tiempo para que las bajacalifornianas se metieran de nuevo al encuentro y le dieran vuelta al marcador 6-3.Las visitantes fueron las primeras en llegar al doble digito en ese segundo set, para poner además cinco unidades de diferencia.Chihuahua pudo recuperarse de ese déficit para emparejar los cartones a diez por bando. Puso ocho puntos sin respuesta de las rivales (13-10), pero tuvo un bajón que le costó ese segundo periodo 25 por 21.Con el partido empatado a un periodo por equipo fue necesario un tercero que concluyó con un excelente bloqueo de Meliza Garciglia, para que Chihuahua se impusiera 15-11.Este día, las Adelitas tendrán doble jornada en el gimnasio del Colegio Bachilleres. A las 10:00 de la mañana enfrentan a Nuevo León y a las 5:00 de la tarde se miden a Durango.La selección Chihuahua de la categoría sub 17, que está integrada por nueve jugadoras juarenses y una de la capital del estado, perdió 2-1 ante Baja California, en el Gimnasio Universitario. 18-25, 25-19 y 11-15 fueron los marcadores.

