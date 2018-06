Responde al bat

Atlanta— El as de los Nacionales Max Scherzer pegó un sencillo como emergente en la 14ta entrada y anotó la carrera de la diferencia con el triple de Wilmer Difo para llevar a Washington a un triunfo ayer por 5-3 sobre los Bravos de Atlanta.En su tercera aparición como emergente en Grandes Ligas, Scherzer conectó su hit por el centro del diamante ante el venezolano Miguel Socolovich (0-1) y aceleró hacia el plato desde la inicial con el batazo del dominicano Difo entre jardín derecho y central. Specen Kieboom añadió un sencillo productor.Justin Miller (2-0) ponchó a cinco en tres entradas, en las que enfrentó al mínimo, y Sean Doolittle retiró a tres enemigos en orden para su 14to salvamento en 15 oportunidades. El bullpen de Washington ha permitido dos carreras limpias en sus últimas 33 entradas de labor.Jesse Biddle, el quinto relevista de Atlanta, ponchó a ocho de los 13 enemigos que enfrentó, incluyendo a Juan Soto con las bases llenas en la 11ma entrada.Indios 1, Mellizos 7Minneapolis, Minnesota— Eddie Rosario disparó un jonrón de dos carreras y Brian Dozier produjo dos anotaciones para respaldar el tercer triunfo seguido de Lance Lynn, en el duelo que los Mellizos de Minnesota ganaron 7-1 a los Indios de Cleveland.Dozier pegó un triple productor en el tercer inning en contra de Trevor Bauer (4-4) y el boricua Rosario le siguió de inmediato con su décimo vuelacercas de la campaña. Dozier añadió un doblete de una carrera durante una ofensiva de cuatro en la sexta, que se mantuvo con vida gracias a un error del segunda base Jason Kipnis.Atléticos 4, Reales 5Kansas City, Missouri— Jorge Soler rompió el empate por medio de un jonrón en el octavo capítulo, y los Reales de Kansas City se recuperaron luego de desperdiciar una ventaja de cuatro carreras, para superar 5-4 a los Atléticos de Oakland.Tim Hill (1-1), zurdo novato de 28 años, permitió un sencillo de Chad Pinder que empató el juego en el octavo inning. No obstante, logró su primera victoria en las mayores, en tanto que los Reales consiguieron su tercer triunfo en cuatro compromisos.Piratas 2, Cardenales 3San Luis— Kolten Wong inauguró la parte baja del noveno episodio con un jonrón ante el dominicano Richard Rodríguez, para que los Cardenales de San Luis superaran 3-2 a los Piratas de Pittsburgh.Austin Meadows había igualado la pizarra en la parte alta del inning, con un cuadrangular frente a Bud Norris (2-1), quien fracasó por primera vez en 12 intentos en la labor de rescate.Cerveceros 5,Medias Blancas 0Chicago— Jhoulys Chacín se combinó con dos relevistas para lanzar pelota de cinco hits, y los Cerveceros de Milwaukee lo respaldaron con cuatro jonrones para doblegar 5-0 a los Medias Blancas de Chicago.Chacín (4-1) permitió sólo tres imparables en cinco episodios y dos tercios, para que los Cerveceros cosecharan su sexta victoria en ocho encuentros. Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional.Azulejos 4, Tigres 7Detroit— John Hicks rompió el empate con un sencillo de dos carreras en la octava entrada y los Tigres de Detroit vencieron 7-4 a los Azulejos de Toronto.Miguel Cabrera pegó un sencillo con un out en el octavo inning ante Seunghwan Oh (1-1), y Víctor Reyes tomó su lugar como corredor emergente. Víctor Martínez le siguió con doblete de terreno a jardín izquierdo central y Ronny Rodríguez entró a ocupar su lugar en los senderos.

