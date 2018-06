Liga Alemania segunda derrota

Klagenfurt, Austria — Alemania cayó ante Austria 2-1 ayer, en su penúltimo partido de preparación para la Copa del Mundo y el primero de su portero estelar Manuel Neuer desde septiembre.El arquero, que había sufrido una fractura por fatiga en su pie izquierdo, jugó el partido entero, pero no pudo impedir que los campeones del mundo sufrieran su segunda derrota consecutiva desde que Brasil los venció 1-0 en marzo.Joachim Loew, el técnico alemán, dio a Neuer la oportunidad de demostrar si se encuentra en condiciones para encarar el certamen en Rusia, dos días antes de anunciar el plantel definitivo de 23 integrantes parta el Mundial.“Fue un buen regreso después de tanto tiempo. Él tuvo dos o tres atajadas excelentes”, comentó Loew acerca de Neuer, quien disputó su partido 75 internacional pero el primero desde octubre de 2016. “Hablaré mañana con Manuel. Él no ha tenido problemas en el partido ni en las prácticas de esta semana”.Alemania no había caído ante la vecina Austria en 32 años. De tres cotejos disputados en 2018, la selección germana no ha ganado uno solo.Alemania, que jugó sin varios de sus titulares, abrió el marcador a los 11 minutos cuando Mesut Ozil recogió un despeje fallido de Joerg Siebenhandl para superar al portero austríaco.Austria dio vuelta el resultado con goles del defensor Martin Hinteregger a los 53 y Alessandro Schoepf 16 minutos después.El partido empezó con más de una hora y media de demora debido a una lluvia torrencial con granizo.Austria, que no se clasificó para el Mundial, venía de vencer al anfitrión Rusia por 1-0.Alemania disputará el viernes su último encuentro de fogueo, ante Arabia Saudí. Comenzará la defensa de su cetro mundial el 17 de junio, ante México, como parte de la actividad del Grupo F, que completan Suecia y Corea del Sur.

