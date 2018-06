Ponerle fin a una cadena de 12 años sin medalla de oro para el estado de Chihuahua en el beisbol de Olimpiada Nacional, no fue cosa menor.La historia que culminó con el metal dorado por parte de los Doraditos de la categoría 15-16 años, y de la que fueron parte los peloteros juarenses Alan Hernández, Yirel Ruiz, Edgar Reyes, Juan Salomón y César Hipólito, además del manager Irving Ruiz y el coach Alejandro Hipólito, escribió varias páginas que agranda el valor de esa presea.Pese a jugar en casa, la escuadra chihuahuense tuvo que remar contracorriente, tuvo que sobreponerse a absurda toma de decisiones, que bien pudo culminar con otro desenlace no tan halagador.“Tras 12 años de ayuno Chihuahua consiguió la medalla de oro en el beisbol de la Olimpiada Nacional, al blanquear 8-0 a Coahuila, en la gran final”, eso es lo que se cuenta y es lo que al final importa, pero hacerlo pese a las ‘zancadillas’ que se pusieron, tiene sin duda un valor agregado.Desde que la selección Juárez de esta categoría obtuvo el primer lugar en la Olimpiada Estatal, que se llevó a cabo en Camargo, y que el Instituto Chihuahuense del Deporte decidió mantener a Irving Ruiz como el entrenador en jefe y no impuso a un estratega, como los hizo en otros deportes, la cosa no pintó del todo favorable.Recordar que el ICHD, bajo un nuevo formato de selección que decidió implementar este año, algunas disciplinas definieron a sus entrenadores mediante un comité que trabajó con los equipos campeones del filtro estatal y no con el entrenador que obtuvo ese título.Esta selección de base juarense llegó a la ciudad de Chihuahua, sede de la Olimpiada Nacional, sin cuerpo técnico. “Nadie quiso ayudarnos, nos dejaron solos”, comentó el ahora estratega campeón.El manager Ruiz señaló que el señor Alejandro Hipólito viajó a la capital como padre de familia, en este caso del pelotero César Hipólito, pero al verse sin el respaldo de un cuerpo técnico, le pidió ayuda. Hipólito terminó como coach de primera base.Los uniformes de esta selección llegaron ‘al cuarto para las doce’. En la junta previa, Ruiz tuvo que informar de la penosa situación a los organizadores, y preguntó qué es lo que tenía que hacer para poder jugar, si es que los uniformes no llegaban para el día siguiente.“La verdad era vergonzoso estar en casa y tener que vernos en esa situación. Cuando por fin llegaron los uniformes, ya no era momento de ponernos nuestros moños; como fuera, como quedara la pantalonera y la camisola, así mero tendríamos que jugar”, manifestó el manager.Bajo un sol abrasador y una temperatura que superaba los 36 grados centígrados, los termos de donde los jugadores se abastecen y se hidratan contenían agua, pero estaba caliente, no tenía hielo, esto debido a una orden que se dio para evitar que los jugadores se enfermaran.“No supe quién fue el de la idea, pero lo que le dije a los del comité fue que mis jugadores no se iban a enfermar de la garganta, como ellos lo suponían si tomaban agua fría, pero sí de diarrea, con esa agua caliente y el calor que estaba a la hora de los partidos”, dijo Ruiz.Esta medalla de oro en beisbol es apenas la segunda para Chihuahua en la Olimpiada Nacional, en deportes de conjunto. La primera fue del equipo de softbol femenil, de la categoría Juvenil Menor.