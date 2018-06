Another Chick Flick, de Joe K. Rios ha pasado de la ceguera a ser la clasificada más rápida para el Mountain Top Futurity, con bolsa de 345 mil 175 dólares para criados en Nuevo México, durante las pruebas que se corrieron ayer en Ruidoso Downs.Se estima que tiene una visión completa en su ojo izquierdo y una visión del 90 por ciento en su ojo derecho, según la directora de carreras de caballos, Wendy Miller.Ha sido todo un viaje para Another Chick Flick, sin embargo valió la pena cuando se recuperó de una mala actuación en Sunland Park para ganar su prueba el Mountain Top Futurity por un cuerpo bajo la monta del jockey Cipriano Uscanga Vidana. Su tiempo de :18.049 fue el más rápido de las diez pruebas.‘Es simplemente increíble’, dijo Miller. Estoy muy emocionada. Ella fue golpeada en su primera carrera y (el entrenador) Wes (Giles) dijo que solo fuera paciente.’El equipo alrededor de Another Chick Flick, engendrada por First Moonflash, ha sido paciente con ella desde que la obtuvieron en privado el verano pasado. ‘Ella era realmente delgada y ciega,’ dijo Miller. ‘Realmente nos gustó la forma en que se tranformó. Nos lo tomamos muy tranquilo con ella’.Giles también ensilló a la segunda clasificada más rápida, Jess Fire Chick, propiedad de Mike Abraham y Paul Blanchard. Obtenida por 5 mil dólares en Ruidoso durante una venta de criados en Nuevo México, Jess Fire Chick hizo su debut en estas pruebas y demostró ser mucho mejor.Hija de Jess A Chicks, Jess Fire Chick voló hacia una ventaja temprana, misma que siguió creciendo hasta ganar por un cuerpo y medio con un tiempo de :18.051, apenas por debajo del tiempo más rápido registrado por su compañero de establo.Adrián A. Ramos estuvo en la monta de Jess Fire Chick.Whooz Your Daddy, de R.D. Hubbard y Paul Blanchard, realizó una fuerte carrera en su debut para conseguir el tercer mejor tiempo con :18.070. El hijo de Big Daddy Cartel, entrenado por Mike Joiner, tuvo la monta de G.R. Carter Jr. para ganar su prueba por tres cuartos de cuerpo.El resto de los calificados, con su tiempo, son Regards The Sevens (:18.119), Cat Daddys Lil Girl (:18.133), No Mires A La Luna (:18.158), Rallydownthealley (:18.163), Cartel Mister (:18.188), Cristobell Fame (:18.189) y Mafiosa (:18.194).