Hoy se despide y se define el Tri

Ciudad de México— El zaguero Héctor Moreno y los volantes Andrés Guardado y Diego Reyes no se han recuperado de lesiones, por lo que se perderán el penúltimo partido de preparación de la selección mexicana y su participación en el Mundial de Rusia está en duda, informó ayer el seleccionador, Juan Carlos Osorio.Moreno está lesionado de la pantorrilla izquierda, Guardado fue operado del peroné derecho y Diego Reyes tiene un desgarro en el muslo derecho.Osorio esperaba contar con los tres para enfrentar a Escocia hoy en la cancha del Estadio Azteca e incluso había dicho que si no estaban listos no los llevaría al Mundial, pero cambió de parecer y los llevará a Europa para encarar el último encuentro de preparación ante Dinamarca, el 9 de junio.“Es una decisión del departamento médico porque se ha extendido su rehabilitación por una semana más y esperemos que los tres estén para el juego en Copenhague”, dijo Osorio en rueda de prensa.El seleccionador había dicho previamente que la lista final de 23 jugadores sería anunciada al finalizar el encuentro ante Escocia, pero ahora dijo que se dará a conocer el lunes, que es la fecha límite marcada por FIFA.Osorio dijo que aunque el lunes dará a conocer una nómina de 23 jugadores, para el partido ante Dinamarca irá con equipo de 25 jugadores.“La idea es llevar a dos jugadores más (a Europa) precisamente por el tema de lesionados, porque nadie puede garantizar con certeza que van a estar”, dijo Osorio. “En el mejor escenario estarán los tres, pero previendo se ha tomado la decisión de llevar dos jugadores de más, pero hay que cumplir con las normas, es un requisito dar la lista el día lunes y la daremos ese día”.Actualmente México se entrena al sur de la capital con un equipo de 27 jugadores.Las probables bajas de esos tres jugadores, aunada al descarte previo por lesión del zaguero Néstor Arujo, son un duro golpe para México porque los tres estaban considerados para ser titulares ante Alemania, el próximo 17 de junio.“Si soy honesto tengo que decir que tengo un documento fechado el 7 de abril donde ya tenía mi once ante Alemania y por los lesionados hay cuatro bajas de consideración, no puedo engañar a nadie y decir que no ha cambiado nada, ha cambiado y mucho”, agregó preocupado.Temeroso por sufrir más lesiones de jugadores clave, Osorio dijo que está pensando darle descanso al delantero Hirving Lozano y al volante Héctor Herrera.“En el último juego nos aguantamos la tentación de incluir a Hirving y para mañana lo debatimos porque no quiero imaginar un escenario sin él. Contrario a lo que se mira desde fuera, mi responsabilidad es anticipar situaciones y así como con Hirving puedo nombrar a otros como Héctor Herrera”, agregó el colombiano.

