Aporte juarense

Con el futbolista juarense Carlos Vargas en sus filas y como titular por tercer partido consecutivo, el Tri Sub-21 derrotó ayer tres goles a uno a China en el Torneo Maurice Revello, antes conocido como Esperanzas de Toulón, en Francia, y avanzó a semifinales.Finalizada la fase de grupos y gracias a esta victoria, México terminó en la cima del Grupo B con siete unidades, aseguró su pase a la siguiente ronda y ahora esperará los resultados de otros partidos para ver a cuál rival enfrentará, en la fase de los mejores cuatro equipos en la competencia.Horas después del éxito tricolor, Inglaterra goleó 4-0 a Qatar y, aunque ambos equipos finalizaron con siete puntos y diferencia de más cinco goles, el cuadro mexicano lideró el pelotón gracias a que anotó un tanto más, siete, por seis de los europeos.A los once minutos, Yubiao Deng abrió el marcador para la escuadra oriental y Roberto Alvarado empató a los 28 de acción, por el conjunto azteca.Eduardo Aguirre consiguió un doblete, a los 36 y 57 minutos de acción, que colocó las cifras definitivas en el cotejo.Vargas ha jugado los tres partidos completos, es decir, los 240 minutos disputados por la escuadra a cargo del director técnico Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz.El zaguero central de 19 años y 1.76 metros, quien milita en las Águilas del América, en la Liga MX, jugó los 80 minutos del partido contra Qatar, en la goleada tricolor por marcador de 4-1, el sábado 26 de mayo, en la presentación del conjunto verde.Carlos repitió en el once inicial de Ruiz en la igualada a cero goles contra Inglaterra, el martes anterior y ayer lo hizo frente a China.A pesar que recibió el primer tanto, la Selección Nacional Mexicana fue con todo al frente después del silbatazo inicial y tuvo la primera llegada de gol antes del minuto de acción, pero el portero chino desvió el disparo de Diego Lainez.Tras la opción desperdiciada, los chinos tomaron la ventaja en el cotejo en una acción en la que México perdió el balón en la salida, Deng lo recibió dentro del área azteca y con un tiro cruzado de pierna derecha puso el uno por cero para los asiáticos.Luego de tanto insistir y con el dominio total del cotejo, a los 28 minutos, Roberto Alvarado batió a Jinming Fan con un zurdazo para el 1-1 parcial.A los 36, Aguirre puso el 2-1 en un remate a centro de Lainez y el jugador de Tampico Madero aventajó al tricolor.El mismo Aguirre cobró un penal a los 57 minutos por falta sobre César Montes para el tres por uno definitivo.CONÓZCALONombre: Carlos Alonso Vargas TenorioFecha y lugar nac: 14 febrero 1999. Ciudad Juárez, ChihuahuaEdad: 19 añosEstatura: 1.76 metrosPeso: 76 kilogramosPosición: DefensaLogros: Seleccionado nacional mexicano Sub 21 en el Torneo Maurice Revello, antes Esperanzas de Toulón.Ha jugado 240 minutos, es decir, tres partidos completos en la justa con el Tri -contra Qatar, Inglaterra y China- que avanzó a semifinalesCumplió su segunda temporada con las Águilas del América, en la Liga MX, club que lo adquirió de Xolos de TijuanaIntegró la lista preliminar de 40 jugadores de la Selección Nacional Mexicana de cara a la Copa Oro, el verano anteriorHizo su presentación con el América el 22 de julio del 2017 en la derrota ante Querétaro por 0-1Debutó en la Copa MX, el 21 de febrero del 2017, con el primer equipo de Xolos de Tijuana que venció 0-1 a Correcaminos UATEn la Liga MX debutó con Xolos, el 17 de marzo del 2017 frente a Santos Laguna, en el partido que terminó empatado a un gol

