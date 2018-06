Salvaje paliza

Kansas City, Missouri— Matt Olson conectó dos cuadrangulares e impulsó cinco carreras, la mayor cantidad en su trayectoria, Frankie Montas lanzó ocho entradas –lo máximo en su carrera– y los Atléticos de Oakland propinaron anoche una paliza de 16-0 a los Reales de Kansas City.Dustin Fowler también dio dos jonrones y produjo cuatro anotaciones para Oakland, que lidera las Grandes Ligas con 51 vuelacercas como visitante en 28 juegos.Montas (2-0) hizo su segunda apertura desde que fue llamado de las menores el domingo anterior y limitó a los Reales a seis imparables, mientras forzaba roletazos para doble play al cierre del cuarto y quinto inning. Bajó su efectividad a 0.64.Olson dio un jonrón solitario de 428 pies y otro de tres carreras de 456 pies, ambos en la tercera entrada ante el abridor de los Reales, Ian Kennedy, para el tercer partido con múltiples vuelacercas de su carrera y tercero de esta temporada. También recibió una base por bolas con la casa llena por parte de Brian Flynn en el noveno episodio para que anotara Matt Chapman.Piratas 4, Cardenales 0San Luis— Jameson Taillon lanzó pelota de tres inatrapables en ocho capítulos y los Piratas de Pittsburgh blanquearon 4-0 a los Cardenales de San Luis para conseguir apenas su segundo triunfo en siete compromisos.Pittsburgh había sufrido tres derrotas en fila ante San Luis durante un tramo de encuentros con una foja de 3-10, en su mayoría ante otros clubes de la División Central de la Liga Nacional.Taillon (3-4) no ganaba desde el 8 de abril, cuando dejó en un hit a los Rojos de Cincinnati para que los Piratas se impusieran por 5-0. Esta vez brindó otra actuación buena, de seis ponches y un solo boleto, con lo que mejoró su efectividad a 3.97.Cachorros 7, Mets 4Nueva York— Kyle Schwarber ingresó como reemplazo a la defensiva en el sexto inning, y terminó aportando un vuelacerca y cuatro empujadas para que los Cachorros de Chicago remontaran ante un inoperante bullpen y vencieran 7-4 a los Mets de Nueva York.Los Cachorros perdían por 2-0 en el séptimo episodio, antes de obtener su quinto triunfo en seis juegos.Nueva York, que comenzó con una foja de 11-1 bajo las órdenes del nuevo manager Mickey Callaway cayó por debajo de la marca de .500 (27-28), algo que no le había ocurrido en la campaña. Los Mets han perdido siete de nueve compromisos, incluidos cuatro seguidos en casa.Nacionales 0, Bravos 4Atlanta— Mike Foltynewicz lanzó pelota de dos imparables en su primer partido completo, Dansby Swanson conectó un cuadrangular de tres carreras en la séptima entrada y los Bravos de Atlanta vencieron 4-0 a los Nacionales de Washington.Foltynewicz (5-3) retiró a 20 bateadores en fila antes de otorgar una base por bolas en el octavo episodio para superar en el duelo de lanzadores a Stephen Strasburg, quien dejó el juego con una aparente molestia en la muñeca izquierda luego de seis capítulos y dos tercios.Yanquis 4, Orioles 1Baltimore— Sonny Gray resolvió seis innings en forma destacada, Aaron Judge lo respaldó con un jonrón y los Yanquis de Nueva York vencieron 4-1 a los inofensivos Orioles de Baltimore.El novato venezolano Gleyber Torres pegó dos imparables y produjo una carrera por Nueva York, que ha ganado tres compromisos en fila para colocarse 19 juegos encima de la marca de .500. Ostenta una foja de 36-17, la mejor que ha tenido en la temporada.Gray (4-4) toleró una carrera y cuatro hits, en una labor que incluyó seis ponches. Fue la primera vez en sus 11 aperturas que no ha expedido un boleto.Azulejos 2, Tigres 5Detroit— Nicholas Castellanos dio tres hits, incluido un jonrón, mientras que el venezolano Miguel Cabrera también conectó un imparable en su regreso de la lista de lesionados, para que los Tigres de Detroit derrotaran 5-2 a los Azulejos.Cabrera se fue de 3-1 con una base por bolas en su primer partido desde el 4 de mayo debido a una lesión en el tendón de la corva. JaCoby Jones añadió dos hits y dos producidas para los Tigres, que han ganado sus últimos tres juegos y cinco de los pasados seis.Indios 4, Mellizos 7Minneapolis— Eduardo Escobar pegó dos cuadrangulares y produjo cuatro carreras, el puertorriqueño José Berrios lanzó seis entradas eficientes y los Mellizos de Minnesota se impusieron 7-4 a los Indios de Cleveland.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.