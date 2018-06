Reafirma su boleto

Imparable, con el espíritu de los Indomables de esta ciudad, Uziel Muñoz, lanzador de bala de Indios UACJ, impuso ayer por la mañana nuevo récord en el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza con 19.75 metros, se alzó con la medalla de oro, superó los 18.30 metros exigidos para calificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe ‘Barranquilla 2018’ y aseguró su lugar en el seleccionado tricolor para la ‘justa del área’.Muñoz Galarza derrotó al favorito Mario ‘Bebé’ Cota, de Baja California, quien logró una distancia de 18.97 metros y, a Felipe Valencia, de Nuevo León, medallista de bronce con 18.08 metros.Uziel, quien en la Universiada Nacional lanzó 19.11 metros, marca que era su mejor registro personal, dio a la Selección Chihuahua la primera presea dorada en la sesión matutina de la justa, categoría Abierta y Sub 23, en Monterrey, Nuevo León, se dijo feliz por su actuación.“Muy contentos, el boleto a Barranquilla ya lo teníamos asegurado, ya era nada más ratificar aquí todo nuestro trabajo de temporada y se culminó conforme a lo que trabajamos”, declaró el atleta de 22 años y 1.85 metros.Comentó que el lanzamiento en el que logró la citada distancia no resultó nada fácil, al contrario.“Un lanzamiento muy difícil ya que el círculo no estaba en óptimas condiciones. La humedad aquí de Monterrey es muy fuerte y estaba un poco resbaloso ahí en la salida. Tuvimos que trabajar mucho en la salida para poder desarrollar un buen lanzamiento y gracias a Dios salió. Nos sentimos fuertes, rápidos”, dijo. Admitió que aún tiene grandes errores técnicos por corregir, para mejorar.“Eso ya va a ser para Barranquilla para poder desarrollar una mejor competencia y así buscar el récord mexicano”, afirmó.La marca o récord mexicano es de 20.35 metros y pertenece a Stephen Christopher Sáenz Villarreal, quien lo impuso el 26 de abril del 2014, en el UCSD Triton Invitational, en La Joya, California.Uziel, uno de los seis deportistas que cumplieron con la parte técnica para ir a Barranquilla y a quien de acuerdo con la página oficial de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo sólo le falta la evaluación administrativa por parte de la Jefatura de Misión Mexicana, afirmó que las matemáticas y la física son exactas.Por la tarde, el velocista Heber Gallegos, quien en la sesión matutina entró en primer lugar en el heat eliminatorio, en 100 metros planos, con 10.52 segundos, se colgó el oro en la ‘prueba reina del atletismo’, con 10.40 segundos.Gallegos Moreno comentó que debido a que tuvo el viento en contra no pudo mejorar su marca de 10.28 segundos que realizó en la Universiada Nacional –nuevo récord de ese evento– en abril y tampoco logró un sitio en la selección nacional para Barranquilla.El garrochista Antonio Ruiz, quien reside en los Estados Unidos dio a Chihuahua un bronce para la cosecha de tres metales para la ‘División del Norte’, en la jornada uno del Nacional.Rosa Cook finalizó en el cuarto sitio en 400 metros con 55.09 segundos detrás de Gabriela Medina (53.42), Paola Morán (53.55) y Natalí Brito (54.46).

