Se reconcilia Yair Rodríguez con UFC; peleará vs Magomedsharipov

BREAKING: The Yair Rodriguez/UFC situation has apparently done a 180. Rodriguez vs. Zabit Magomedsharipov is now verbally agreed to for UFC 228 in September.



— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 1 de junio de 2018

Parece que el contendiente de peso pluma Yair Rodriguez y los oficiales de UFC han remendado una relación aparentemente rota.El mes pasado, los oficiales de UFC liberaron a Rodríguez (10-2 MMA, 6-1 UFC), quien ocupa el puesto 15 en el ranking de peso pluma HOY Sports / MMAjunkie MMA, después de que el presidente de UFC Dana White dijo que rechazó una pelea con Zabit Magomedsharipov (15-1 MMA, 3-0 UFC) en UFC 227.Ahora, sin embargo, los oficiales de Rodríguez y UFC aparentemente han reparado las vallas, y la pelea está de vuelta para UFC 228, según Brett Okamoto de ESPN.com (a través de Twitter).MMAjunkie no pudo confirmar de inmediato los planes, y los oficiales de UFC no han hecho un anuncio formal.Se espera que UFC 228 tenga lugar el 8 de septiembre, posiblemente en Las Vegas, aunque los funcionarios no han anunciado formalmente el evento de pago por evento.El lanzamiento de Rodríguez, un luchador mexicano de 25 años que terminó con marca de 6-0 en el UFC antes de derrotar al TKO al ex campeón Frankie Edgar en el UFC 211, fue una sorpresa."¿El tipo está fuera de un año, rechaza una pelea con Lamas, y luego no quiere pelear contra un hombre por debajo de él en el ranking?", Dijo White en ese momento. "Él puede ir a otro lado. No tenemos uso para él. Él llama a esa pelea noticias falsas. Estas son noticias reales ".Los compañeros promotores expresaron rápidamente su interés en firmar al ganador de "The Ultimate Fighter: Latin America" ​​y cuatro veces ganador de la bonificación UFC Fight-Night, aunque ahora parece que permanecerá en el UFC.Magomedsharipov, una mención honorífica en las clasificaciones de las 145 libras, es un luchador ruso de 27 años de Daguestán que tiene marca de 3-0 bajo el lema de UFC, con tres bonos de pelea nocturna. El excampeón de la ACB está en una racha de 11 victorias consecutivas que se remonta a 2013.Para obtener más información sobre UFC 228, consulte la sección Rumores de UFC del sitio.