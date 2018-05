Agradece Almeyda apoyo de sus jugadores y seguidores

Guadalajara— En medio del hermetismo con que se ha manejado la prácticamente confirmada salida de Matías Almeyda de la dirección técnica de Chivas, el DT por fin se pronunció al respecto, indicando que más tarde emitirá un comunicado para explicar la situación.A través de su cuenta de Instagram, el "Pelado" agradeció a los seguidores y jugadores el apoyo que le han mostrado tras la ola de rumores de su salida prácticamente definida del Guadalajara."Afición y jugadores, gracias por tantas demostraciones de cariño, en breve daré un comunicado explicando cómo son las cosas. Recuerden siempre lo que les decía del Código Bushido", comentó Matías en su cuenta, acompañado de una fotografía del más reciente título del Rebaño en la Concachampions en el 2018.Los jugadores iniciaron con las protestas en contra de la directiva por el modo en que se ha manejado el tema de Almeyda en Chivas, seguido de los aficionados que también expresaron su malestar con la dirigencia rojiblanca que dicho sea de paso no ha dado ninguna explicación.Estos son siete principios del código Bushido que rigen la vida de los samuráis:1. Honradez y Justicia: Sé honrado en tus tratos con todo el mundo. Cree en la Justicia. Para un samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a honradez y justicia. Sólo existe lo correcto y lo incorrecto.2. Valor: Álzate sobre la gente que teme actuar. Ocultarse como una tortuga en su caparazón no es vivir. Arriésgate. Vive plenamente. Reemplaza el miedo por el respeto y la precaución.3. Compasión: Mediante el entrenamiento intenso el samurái se convierte en rápido y fuerte. Desarrolla un poder que usa en bien de todos. Tiene compasión. Ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarla.4. Cortesía: Un samurái no necesita demostrar su fuerza. Es cortés incluso con sus enemigos. Recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla, sino también por su manera de tratar a los demás. 5. Honor: Un samurái solo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las decisiones que tomas y cómo las llevas a cabo son un reflejo de quien eres en realidad. No puedes ocultarte de ti mismo.6. Sinceridad Absoluta: Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada lo detendrá en su realización. No ha de "dar su palabra". No ha de "prometer". Hablar y hacer son la misma acción.7. Deber y Lealtad: Para el samurái, haber hecho o dicho "algo", significa que es responsable de ello y de todas las consecuencias que le sigan. Es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Las palabras de un hombre son como sus huellas, puedes seguirlas donde quiera que él vaya. Comentarios: Sobre el Respeto: Un alma sin respeto es una morada en ruinas. Debe ser demolida para construir una nueva. Sobre la Excelencia: La perfección es una montaña abrupta que debe ser escalada a diario. Sobre el Honor: La vida no es eterna, el deshonor, sí.Sobre la Muerte: El samurái nace para morir. La muerte no es una maldición a evitar, sino el fin natural de toda vida. "Sed fiel al Código y vuestro honor crecerá. Rompedlo, y vuestro nombre será denostado por las generaciones venideras".