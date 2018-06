Se va en la cima

Madrid— Al menos como técnico, Zinedine Zidane se despide en la cima.Tras poner punto final a su carrera futbolística al propinarle un cabezazo a un rival en la final del Mundial de 2006, Zidane cierra su ciclo como entrenador del Real Madrid justo tras levantar el trofeo de la Liga de Campeones.Zidane hizo el sorpresivo anuncio de su salida del Madrid ayer, menos de una semana después de liderar al Real a su tercer título seguido de la Champions.“Hay que saber cuándo parar”, dijo Zidane, quien dirigió al Madrid durante dos temporadas y media. “Yo veo que es el momento. Soy ganador y si no veo claramente que vamos a seguir ganando es mejor hacer un cambio. Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso.Nadie se esperaba semejante decisión por parte de Zidane, quien ganó nueve títulos como entrenador del Madrid, incluidas las tres Ligas de Campeones, uno de la Liga española, una Supercopa de España, dos Supercopas de la UEFA y dos Mundiales de Clubes.El técnico de 45 años explicó que sentía que era el momento adecuado, para él y para el club, para hacer un cambio.“Si no veo claramente que vamos a seguir ganando, ni tan claras las cosas como yo quiero, mejor cambiar para no hacer tonterías”, dijo Zidane en una rueda de prensa, acompañado por el presidente del club Florentino Pérez.Zidane también brilló como jugador. Fue una de las grandes figuras de la selección de Francia que ganó el Mundial de 1998, pero cerró su carrera tras la final de 2006, marcada por la tarjeta roja que recibió por el cabezazo que le propinó al zaguero italiano Marco Materazzi.Su salida deja súbitamente el futuro del Madrid en el limbo.Cristiano Ronaldo deslizó tras la final de la Champions que también podría irse y Gareth Bale, inconforme por su falta de minutos, podría regresar a la Liga Premier.Pérez dijo que la decisión de Zidane fue “totalmente inesperada”.“Es un día triste para mí, los jugadores y para toda la gente de este club, pero él sabe que le quise como nadie como jugador y que le he querido igual como entrenador”, añadió Pérez.Zidane habló muy poco sobre su futuro, pero indicó que no piensa dirigir a otro club en el futuro inmediato. Pérez tampoco abundó en la búsqueda de un nuevo entrenador, aunque la prensa local empezó a barajar varios nombres, destacándose el argentino Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Joachim Loew y Arsene Wenger.Según Zidane, nada en específico precipitó su decisión. Pero aparentemente detectó señales de que no es ideal, pese a los buenos resultados.“Yo creo que después de tres años, (el club) necesita otro discurso, seguramente otra metodología de trabajo y por eso tomé esta decisión”, dijo Zidane.Mencionó los malos momentos del equipo esta temporada, con una floja actuación en la Liga y una temprana eliminación en la Copa del Rey. El Madrid quedó tercero en la Liga, a 17 puntos del campeón Barcelona, y fue eliminado en casa por Leganés en los cuartos de final de la Copa del Rey, episodio que Zidane calificó como el peor de su carrera como técnico del club.Zidane fue contratado en enero de 2016 para su primer trabajo importante como técnico. Reemplazó a Rafa Benítez tras un breve paso con el Real Madrid B. Fue asistente de Carlo Ancelotti cuando el Madrid ganó la Liga de Campeones en 2014.Numeralia:• 879 días estuvo al frentedel Real Madrid• 40 partidos invicto con los merengues en todas lascompeticiones (entre abril de 2016 y enero de 2017)• 8 finales disputadas y 8 ganadas• 3 Champions• 1 Liga (2016-2017)• 2 Supercopas de Europa• 2 Mundiales de Clubes• 1 Supercopa de España• 70% de victorias con el cuadro blanco (104 partidos ganados, 29 empates y 16 derrotas)

