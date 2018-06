Dublin, Ohio— El mexicano Abraham Ancer y el chileno Joaquín Niemann firmaron sendas tarjetas de 65 golpes ayer, para figurar en un triple empate en la cima del torneo Memorial, tras la primera ronda.El mexicano está participando en su certamen número 40 de inicio en la Gira. No es la primera vez que visita el campo de Muirfield Village, pero sí la primera que disputa este torneo.En 2010, Ancer recibió aquí el premio Jack Nicklaus y un apretón de manos de la leyenda del golf, como el mejor jugador colegial de primer año, cuando estudiaba en el Odessa College. Jugó después en Oklahoma.“Vine aquí como estudiante de primer año, y recibí ese trofeo de Jack. Fue increíble”, rememoró Ancer. “Ahora sentí como un ‘déja vu’ a la hora de caminar por los fairways. Antes miraba desde fuera y ahora estoy jugando. Es un sueño convertido en realidad y hoy me sentí muy bien”.Niemann, de 19 años, conquistó en enero el Latin America Amateur Championship, y ha descollado rápidamente en la Gira de la PGA. Se convirtió en profesional recién después del Masters y se ha colado un par de veces entre los 10 mejores, en cuatro certámenes disputados.De conseguirlo otra vez esta semana, se le otorgaría la condición de miembro temporal de la Gira, lo que implicaría exenciones ilimitadas para buscar su credencial de participante.Ancer, originario del estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, incurrió sólo en un bogey al comienzo de su recorrido, y se anotó ocho birdies a continuación. Es la primera vez que ha ocupado la punta, así sea de manera compartida, después de cualquier ronda de un torneo.El japonés Hideki Matsuyama fue el otro golfista que completó su recorrido por el Muirfield en 65 impactos. Hilvanó cuatro birdies y embocó con un wedge, a 130 metros del hoyo 17, para un eagle.Tiger Woods llegó a estar tres golpes encima del par de campo, con cinco hoyos por disputar. Respondió con tres birdies en fila, y firmó una tarjeta de 72.“Fue bueno esforzarme para rescatar la ronda de algún modo y finalizar igualado en par”, dijo Woods, quien no disputaba el Memorial desde 2013.Posiciones:En Muirfield Village GCDublin, OhioBolsa: $8.9 millionYardaje: 7,392; Par: 72 (36-36)Primera rondaAbraham Ancer 33-32_65Joaquín Niemann 34-31_65Hideki Matsuyama 33-32_65Beau Hossler 32-34_66Jamie Lovemark 33-34_67Grayson Murray 34-33_67Kyle Stanley 34-33_67Lucas Glover 34-33_67Byeong Hun An 34-34_68Patrick Cantlay 35-33_68Patrick Rodgers 33-35_68Wesley Bryan 32-36_68Ryan Armour 34-34_68Jason Day 32-36_68Keegan Bradley 33-35_68

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.