Abanderan al Tricolor

Ciudad de México— La Selección Mexicana visitó la residencia oficial de Los Pinos para ser abanderada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, quien dijo que ellos harán lo que nadie ha logrado: unir al pueblo mexicano.Luego de darles la bienvenida, Peña Nieto resaltó que el Tricolor logra en este momento lo que no logra la política.“Ustedes van a lograr lo que no hacen los partidos políticos, ver unidos a todos para apoyarlos”, dijo el primer mandatario.Reafirmó que todos los mexicanos los acompañarán en lo que será una larga competencia, enfatizando en la esperanza que tiene el pueblo mexicano en la Selección.Antes, Rafael Márquez fue el encargado de hablar por el plantel tricolor y confesó que era más fácil jugar ante un estadio lleno que hablar ante todos los presentes.Márquez agradeció el apoyo que han recibido durante el proceso que terminará en Rusia 2018 y que ellos se sienten afortunados por ser parte de una de las 32 selecciones que competirán por el título en suelo ruso.“El camino no ha sido fácil. Algunos hemos recibido golpes muy fuertes y nos hemos sabido levantar”, dijo Márquez, quien tras hablar le entregó a Peña Nieto y esposa playeras de la Selección, con el número 1 y 2, respectivamente.Después, en algo poco común, Angélica Rivera de Peña Nieto tomó la palabra para recordar que no hay que viajar derrotados.“No hay que traer la derrota cargando sin antes dar la batalla en el juego”, mencionó la Primera Dama, que también alabó el presente del futbol femenil.El técnico colombiano Juan Carlos Osorio también estuvo presente en el acto, al igual que cada uno de los integrantes del conjunto mexicano.La escolta estuvo conformada por Héctor Moreno, Hugo Ayala, Giovani dos Santos, Héctor Herrera, Jesús Molina y Miguel Layún.Fue el defensor de la Real Sociedad el encargado de recibir de la manos de Peña Nieto el lábaro patrio.

