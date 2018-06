Va por Chihuahua. Con una delegación de 36 deportistas, de ellos, ocho preseleccionados a Juegos Centroamericanos y del Caribe ‘Barranquilla 2018’ y uno a Juegos Olímpicos de la Juventud, de esta ciudad, la ‘División del Norte’ iniciará hoy su participación en el Campeonato Nacional de Atletismo 2018, categorías Abierta y Sub 23, en Monterrey, Nuevo León.En el grupo de preseleccionados a la llamada ‘justa del área’ figuran Rosa Cook, Heber Gallegos, Fabián Zavala, Noel Aguirre, Edgar Elías, Bernardo Segura, Lizeth Montes y Uziel Muñoz, quien tiene más de un pie y medio en la delegación Azteca y busca su confirmación a ‘Barranquilla 2018’.A la vez, el juvenil Martín Loera está considerado para ir a Argentina, sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en octubre entrante.Ganador de oro, plata y bronce en la Universiada Nacional 2018, en 100, 200 y relevo 4X100 metros, Gallegos Moreno comentó que irá a cumplir con los dos criterios exigidos y calificar así a Barranquilla.En Toluca, Estado de México, en abril anterior, Heber corrió los 100 metros en 10.28 segundos y estableció nueva marca en el nacional universitario.“Son los objetivos a mejorar, la marca personal y estar en los dos primeros lugares del campeonato de Primera Fuerza y con eso para poder estar seleccionados para ‘Barranquilla 2018’”, declaró el velocista, quien el año anterior ocupó el cuarto lugar en el relevo 4X100, en la Universiada Mundial.Gallegos confió en que las cosas se darán este fin de semana en Monterrey y volverá a portar el uniforme nacional.“Tenemos esa mentalidad de volver a representar a México en un nivel internacional que sería el centroamericano y éste es ya el último pase, el último filtro para poder lograr ese objetivo”, mencionó el atleta de 26 años y 1.80 metros.Para afrontar esta justa señaló que no tiene ninguna lesión.“Hasta ahorita todo muy bien, perfecto, todo está apuntando para obtener un buen resultado y esperemos que así sea”, dijo.Cook Martínez, quien logró tres medallas en la Universiada Nacional, en Toluca, un par de oros en 400 y 4X400 y un bronce en 4X100 y tres preseas áureas más en 200, 400 y 4X400 metros, en el Nacional Juvenil, en Querétaro, donde cerró su ciclo en Olimpiada, apuntó que en este evento abierto, el nivel competitivo será mucho mayor a los mencionados.Por ello, busca finalizar entre las primeras cuatro corredoras y ganar un lugar a Barranquilla, en el relevo 4X400.“Voy con -rivales- mucho más fuertes. La verdad, sí está muy complicado porque sí, voy con Zudikey –Rodríguez-, con ‘Gaby’ Medina, con Paola Morán, con muchas, pero nada está escrito”, dijo la atleta de 20 años y 1.67 metros.Resaltó que en el nacional universitario bajó su tiempo (53.63 segundos) en los 400 lisos y no lo esperaba.“Así que pues puede que otra vez, se dé bajar aún más ese tiempo, nada está escrito y vamos muy preparados”, declaró.

