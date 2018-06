Relegados de los playoffs el año anterior, los Indios de Ciudad Juárez saltarán mañana al mediodía al terreno de juego del Estadio Luis Cobos Huerta, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde enfrentarán a los Faraones, en busca de revancha y gloria, en el arranque del Campeonato Estatal Buscando Talentos 2018, categoría Sub-18.La escuadra aborigen es integrada por: Miguel Chavira, Bryan Llanas, Kevin García, Marco Rodríguez, Eduardo Aguirre, Kevin Acosta, Andrés Rivas, Enrique Rubio, Abraham Cadena, Giovany Zavala, Arturo Olivas, Giancarlos García, Diego Ruiz, Arturo González, Edwin Ávila, Kothan Fernández, Gilberto Rodríguez y Jorge Gandarilla.Dirigidos ahora por Manuel Peña, quien en el 2017 fue coach de Pablo González, la tribu juvenil viene por la reivindicación.“Esta temporada es el propósito, llegar a playoff y ganar, declaró Peña, manager de los jóvenes teporacas.Resaltó que una de las fortalezas del conjunto es el pitcheo, aunado a que sus jugadores son veloces y batean bien.“Se juega a un juego y yo creo que el pitcheo nos sobra, pero qué bueno que nos sobre y no nos falte. Traemos velocidad y bateo, es lo que traemos, y la experiencia de la temporada pasada que ya sabemos a lo que vamos”, expuso.Indicó que el año anterior, el equipo no sabía de qué se trataba el tema.“Nos dimos cuenta de qué se trataba y ahorita estamos preparándonos para platicarles lo que nos pasó, para que vayan viendo qué es lo que vamos a hacer ahora en el torneo”, expuso.El timonel destacó que Rivas, Llanas, Cadena, el mundialista García y Chavira, repiten en el conjunto teporaca.También, en los Indios aparecen varios jugadores nacidos entre el año 2000 y 2001, quienes participaron en el pasado torneo regional “Héctor ‘Bomba’ Pérez”, especialmente con la novena de la Liga Villahermosa y fortalecen al equipo.Entre ellos están K. Fernández, E. Aguirre, G. García, M. Rodríguez, E. Ávila, E. Rubio y G. Zavala.Peña resaltó el desempeño del cuerpo técnico que integran los coaches Francisco Herrera, Irving Ruiz y Ramón Espinoza, así como el entusiasmo que los peloteros muestran en las prácticas.“La ayuda del cuerpo técnico es parte fundamental del equipo y le gusta trabajar y apoyarnos y los ‘chavos’ no se rajan. Yo, desde un principio les dije de qué se trataba y ellos están apoyando en eso”, mencionó.En esta categoría, los partidos se disputan a nueve entradas, con un límite de tres horas, lo que ocurra primero.

