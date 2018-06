Guadalajara, Jalisco— Al estilo Chivas la era del “Almeydismo” llegará a su fin y en los próximos días se hará oficial.Con una directiva refugiada en el silencio, pero planificando el semestre con líneas opuestas al técnico, ayer el Club Guadalajara vivió uno de sus días más convulsos de la era de Jorge Vergara, al sufrir una pública rebelión frontal de sus jugadores, nunca antes vista.Todo motivado por la casi obligada salida de Matías Almeyda como pastor del Rebaño.A pesar de que el “Pelado” tenía en mente seguir como técnico hasta el Mundial de Clubes, el desencuentro con la dirección deportiva de Francisco Gabriel de Anda, que pasó por alto su plan de descanso con el plantel, más el diseño del equipo, orillaron al argentino a aceptar negociar su salida.Una fuente cercana a la institución reconoció que la dirección ejecutiva de Omnilife y Chivas, instruyó a Gabriel de Anda a buscar finiquitar la relación con el "Pelado", sin tener que pagar los 3 años de contrato que aún tiene vigente.“Le ofrecieron un acuerdo, pagándole sólo una parte y los premios pendientes. Están negociando con el agente de Matías”, reveló la fuente.Almeyda se va dolido ante lo que consideró un trato injusto ante lo que él y su cuerpo técnico le dieron al Rebaño en los 2 años y 8 meses, con cinco trofeos diferentes, que incluyen una Liga, dos Copas, una Súper Copa y una Copa de Concacaf.En cuanto se enteraron de la salida de su técnico, los jugadores encabezados por Jair Pereira, Carlos Salcido, Alan Pulido e Isaac Brizuela, publicaron una carta en apoyo para el que fuera su guía, pero con duros calificativos hacia lo que consideraron malas decisiones de quienes mandan.“No son los tratos ni las formas que este gran club representa; esto no es Chivas, esto no representa la gran afición y la unión que tenemos como equipo y jugadores, cuerpo técnico y afición", decía la carta difundida en twitter por todos los jugadores en sus cuentas personales.“Estamos contigo y no te vamos a dejar solo #vergonzoso #EstoNoEsChivas #EstamosContigoMati #QuedateMatias”.Numeralia5 títulos•Copa MX 2015•Copa MX 2016•Liga MXClausura 2017•Super Copa 2015•Liga de CampeonesConcacaf 2017-2018*Boleto al Mundialde Clubes

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.