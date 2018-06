Roles de futbol y beisbol locales

VICENTE MUÑOZUNIDOS X EL DEPORTEDomingo 3 de junio del 2018COCA-COLA 18:30 Dorados vs Dep Panfilos --4tos--10:10 Fluminence vs Atlas jr --4tos--11:50 Fc Union Juarez vs Guerreros Laguna --4tos---1:40 New Castle vs Atl Aeropuert –4tos--COCA-COLA 28:30 Dep Ajax vs Sao Paulo fc --4tos--10:10 Fc Borregos vs Laguna Soccer --4tos--11:50 Real Gallegos vs Fuerza Rayos --4tos---1:40 Dep Lilas vs Moderna fc --4tos--COCA-COLA38:30 Dep Gamer vs Guerreros Km2010:10 Dep Mexico vs Amigos de Lupillo11:50 Avila vs Dep #23COCA-COLA 48:30 Almejas vs Atomos Nexo jr10:10 Laguna vs Dep FMR11:50 Ola Verde vs Imperio RealCOCA-COLA 58:30 Furia Azul vs Dep PSG10:10 Real Estrada vs Dep Angel12:00 Dep Niupi vs Chivas1:40 Dep Luna vs Vidriera del NorteCOCA-COLA 69:00 Atl Villa vs Dep Carpi10:10 Dep Santhee vs Fc Lobos11:50 Dep Ismael vs Fc ItaliaCOCA-COLA 79:00 Dep Reyes vs Pitufos10:10 Chivas jr vs Guerreros Laguna jr11:20 Almejitas vs LobitosCOCA-COLA 89:00 Atl Ramires vs Dep Aguilas fem***10:10 Chicas Chelsea vs Dep Aguilas fem***11:40 Aguilas vs Papas ChelseaCOCA-COLA 98:30 Colors vs Dep Rincones10:10 Avila jr vs Galaxi11:30 Dep #24 vs Dep Mora**Dep Ramirez ,,,,,Descansa*** Dep Hernandez ---y---Falcon de Juarez Castigados un partido por riñaPROFR. GUILLERMO GONZALEZSábado 2 de junio de 2018JORNADA 13 LIGA 2018“GUAYU” GALVAN (CODER 1)4:15 Real Promotores vs La Vaquita6:00 Cruz Azul vs Universo SoccerJUAN DOMINGUEZ (CODER 2)6:00 Pericos Intra vs Franco SoccerHIPICO 54:15 Melchor Ocampo vs Solis FC6:00 Xliebres vs Corassa FCHIPICO 64:15 Vera Soccer vs Lear La Cuesta6:00 FC Amigos vs LagunaHIPICO 74:15 Carrillo United vs Laguna Soccer6:00 Real Solis FC. vs LeverkusenDEP. ALTAVISTA6:00 Tomza vs Dicoem AltavistaLA TRIBU6:00 Dep.Villa vs Panchitos CJFZA. SOLES 2 (Tierra)6:00 Aguilas Mexico FC vs Dep. Antonio SalazarNIDO 14:15 Potro vs Dep. El Granjero6:00 Chivas vs RayosINTERLIGASDomingo 3 de junio de 2018Invita a todos los equipos a participar en la próxima temporada de liga 2018INSCRIPCION GRATIS Mayor información llamar tel. 656 297 61 59HIPICOS FUENTES 58:00 Dep Montañez vs Chaveña9:50 Atco Reforma vs Dep el Gordo11:40 Dep San Felipe vs Universidad FcHIPICOS FUENTES 68:00 Dep Chilos vs Atco la Fronte9:50 Delfines vs Dep San Lorenzo11:40 Atco López vs Hnos ReynaHIPICOS FUENTES 78:00 Los Masca-brones vs Alameda9:50 Dep Corpus vs Dep ThermoTech11;40 Enfermotes vs Dep. XHIPICOS FUENTES 88:00 Quantum Plastic vs Cachorros Ref9:50 Melchor Ocampo vs Santos Limones11:40 Dep Rebelión vs Dep DoradosDescansa: Dep ÁngelesEl Deportivo, Atco San Felipe,GOLES EN CONTRA se anexa al reglamento,Los Equipo que no presenten su recibo de pago al Inicio de su partido,O se presente tarde al terreno de juego Tendrá un gol en contra.Para Iniciar el partidoTodos los equipos deben presentar sus credencialesEL FORTIN DE LA JMASSábado 2 de Junio de 2018JMAS11:30 Águilas vs Laguna1:00 JMAS vs Cobras2:30 Laguna vs Bud LightDomingo 3 de Junio de 2018JMAS10:00 Red Bull vs Milán11:15 Unión vs Cobras12:30 Movistar vs Zaragoza.4:00 Laguna vs GarcíaLUIS CARLOS AGUIRRESábado 2 de junio del 2018CAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Camino Joven vs Vida y Verdad Libre Liga9:30 Deportivo Reyes vs Deportivo Olvera Libre Liga11:00 Jesus Army vs Atlético Rojo Libre LigaCAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Deportivo JC vs FC, Caballero Libre Liga9:30 Magia Azul vs Deportivo Milán Libre LigaCAMPO “C” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Lindavista vs Estatal No. 2 Primera Infantil Liga9:30 Cobras P.S. vs Real Madrid Jr. Primera Infantil LigaZETA GAS13:30 Zeta Gas vs Konsty Libre LigaRAFAEL ANGEL PEREADomingo 3 de junio de 2018CAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Deportivo Peñarol vs Valedores9:45 Franco, FC vs Retiro, FC11:30 Los Rabanos vs Galeana13:15 Deportivo Canchola vs K-SCAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Real Galeana vs Chaveña9:45 Deportivo Chaveña vs Deportivo Sánchez11:30 Deportivo Chachos vs Eaton, FC13:15 Puente TV vs NavassaCAMPO “C” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Taller Tilico vs Deportivo Puentes9:45 Toluca vs Vikingos11:30 Argentina vs FuriaVILLAGOMEZ I8:00 Santos Colón vs Atlético Pumas9:45 Arsenal vs Celtic11:30 Deportivo Totocha vs Real Cucaracha13:15 Atlético Rodeo vs Deportivo SalasVILLAGOMEZ II8:00 Real Nacional vs Monster, FC9:45 Astros vs Real Bañil11:30 Santiago Niltepec vs Deportivo Piña13:15 Pumas vs Deportivo UniónROBERTO AZANIDomingo 3 de junio de 2018CAMPO NO. 1 UNIDAD DEPORTIVA IV8:00 Real España vs León, FC9:45 Cementos de Chihuahua vs Rayados11:30 Pumas del Carmen vs Morocos Body ShopCAMPO NO. 2 UNIDAD DEPORTIVA IV8:00 San Lorenzo vs La Juve9:45 Italia vs Rodríguez Soccer11:30 Atlético Rojo vs Deportivo RodríguezINDIOS8:00 Exa Tec vs Sindicato Municipal9:45 Lavandería Azteka vs Cuervos, FC11:30 Club Veteranos vs SantosINDIOS II8:00 Deportivo Vadi vs Deportivo La Reyna9:45 Macias, FC vs Juárez SoccerSALVADOR CANCHOLASábado 02 de junio del 2018TORNEO DE COPA “RICARDO MANCHA”MISIONES II16:30 Latinos vs Inter de Milán18:00 Lindavista vs PaisanoCAMPO NO. 2 UNIDAD DEPORTIVA IV15:00 Deportivo Micaela González vs Italia16:30 Brazil vs Lear La Cuesta18:00 Exa Tec vs Leones NegrosVILLAGOMEZ I16:30 Atlético Cisneros vs Olímpico18:00 Reencuentro vs Arroyo ColoradoINDIOS I16:30 España vs Chihuahua Soccer18:00 JMAS vs Ciro HernándezMARGARITO MORENOSábado 2 de junio del 2018CAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA III18:00 Abogados vs Mr. FutbolCampo No. 1 Unidad Deportiva IV18:00 Atlético Español vs Tortillería FilyVILLAGOMEZ I15:00 Deportivo Ruvalcaba vs Mausy UnitedINDIOS II15:00 Cruz Azul vs Ramirez Oro16:30 Integra Comunicaciones vs Atlético SantamaríaMISIONES I15:00 SEPCE Olímpicos vs Unión de Curtidores16:30 Alicante vs Aguilas IBCADescansa Quesería AbundisCENTENARIOSábado 0 de junio del 2018TORNEO DE LIGA “ANTONIO LORTA”CAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA III15:00 Mr. Futbol vs Halcones16:30 America vs LiebresCAMPO “C” UNIDAD DEPORTIVA III15:00 España vs Cordova, FC16:30 Atlético Español vs Cementos de Chihuahua18:00 Mexicas vs San SebastiánCAMPO NO. 1 UNIDAD DEPORTIVA IV15:00 Ex Seminaristas vs JC Ventas16:30 Real Morelia vs Lavandería AztekaMISIONES I18:00 Sánchez Soccer vs Morgan de MéxicoDescansa Santos LagunaGUSTAVO LERMAANTES ALAS DORADASSábado 2 de junio del 2018TORNEO DE LIGA “OSCAR DE ALBA”VILLAGOMEZ II15:00 Club Med Cir vs Toluca16:30 Silver Truck vs Dental Ney18:00 Old Star´s vs Mr. FutbolCAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III15:00 San Sebastián vs Real Madrid16:30 Quintana Roofing vs Liebres18:00 Atlético Español vs Exa Tec LiebresDescansa Deportivo AvalosJILOTEPECDomingo 3 de junio del 2018JILOTEPEC 108:00 Overs vs Marsa12:00 Royals vs Mineros de Reyes15:30 Generales vs Los FronterizosJILOTEPEC 208:00 Centro Cambiario Irigala vs Yoguis12:00 Yoguis vs Los Cebollos15:30 Petroleros vs Azucareros San CristóbalJILOTEPEC 308:00 Deportivo Emiliano vs Chihuahuas12:00 Tomateros vs Charros15:30 Deportivo de la O vs AtleticosJILOTEPEC 408:00 Toros de Santa Bárbara vs Indios Maia12:00 Descarriados vs Dorados15:30 Mets de Satélite vs Transportes NyahnJILOTEPEC 508:00 Indios de Senecu vs Pueblito de Allende12:00 Sandilleros de Tlahualilo vs GiantsJILOTEPEC 608:00 Rebasar vs Los Primos12:00 Toros de León vs Medias Rojas15:30 Deportivo Nazas vs Deportivo DurangoJILOTEPEC 708:00 Cardenales del Charol vs Deportivo Enríquez12:00 Los Reales vs Laboratorio Dental Villalobos15:30 Los Gómez vs RetiradosJILOTEPEC 808:00 Cachorros del Carmen vs Amigos de Castorena12:00 Cardenales vs Ópticas JuarezTERRAZAS 108:00 Familia Rivas vs Broncos12:00 Los Pochos vs RangersTERRAZAS 208:00 Gama vs Convertors de México12:00 UACH vs Los Reales de ZaragozaTERRAZAS 308:00 Gigantes vs Diablos Rojos12:00 Diablos Rojos vs La FamiliaNOGALERA09:00 Pemex vs Muñoz y Felipe13:00 Blue Jays vs PericosANTENA 109:00 Los Rencorosos vs Cachorros13:00 Familia Rentería vs Meloneros de TlahualiloANTENA 209:00 Ruta 10 vs Pepe´s13:00 Pepe´s vs Amigos Arturo AguirreANTENA 309:00 Dorados de Chihuahua vs DB Schenker13:00 Torillos vs BosquesJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:00 Hermanos González vs Junta Municipal de Agua13:00 El Roble vs Maquinados de JuarezSAUZAL09:00 Gallos del Granjero vs Pizarras del Sauzal13:00 Sultanes de Camacho vs DodgersSAMALAYUCA10:00 Potros Mc Tools vs Capiros13:00 Cuervos del Sauzal vs Potros de Mc ToolsZAPATERA-MILENIOSábado 2 de junio del 2018MILENIO04:00 Evento MilenioLUCERNA 104:15 Centro Medico vs Club Pachecos05:50 Potros vs Dep. LagunaLUCERNA 204:15 Corasa vs Brasil05:50 Cebolleros vs Equipo NuevoLUCERNA 304:15 Patriotas vs ACV205:50 Dep. Kafu vs TigresNota: Iniciamos Torneo de Liga Jornada # 2ZAPATERA-MILENIODomingo 3 de junio del 2018MILENIO 108:30 Protocolo de Equipos Finalistas08:45 Dep. Manchester vs Dep. Olivas (Final de Copa)10:20 Hermanos Rodríguez vs Franco Fc (Amistoso)MILENIO 208:30 Dep. Zacapexco vs Mármol Fc10:15 Dep. Altamirano vs Dep. Lazalde Cuadrangular 112:00 Real Independencia vs Gran Italia Cuadrangular 1MILENIO 308:30 Dep. Lechuga vs Cuervos Fc Cuadrangular 2MILENIO 408:30 Liga Imperial Femenil10:00 Liga Imperial Femenil11:45 Liga Imperial FemenilNota:-Se jugara Final de Copa 2018 y Última Jornada de Cuadrangulares- Todo deben Presentar Credencial de la Liga Selladas-En Caso de Empate 5 Penales-Costo de Arbitraje $ 500 x equipo Tercia ArbitralFUTBOL PREPARATORIASSábado 2 de junio del 2018LUCERNA 110:00 Cebolleras** vs Bachilleres 9 Femenil11:20 Cebolleras** vs Guerreros P3 FemenilLUCERNA 210:00 Cebolleros vs Guerreros *A*11:20 Guerreros P3 vs Federal 4LUCERNA 310:00 Guerreras vs Cetis 61 Femenil11:20 Guerreros B vs Cetis 61MOSQUEDA PREMIERSabado 2 de junio del 2018FINAL CATEGORÍA SABATINAFINAL CATEGORÍA 40 AÑOS Y LIBRE ASUERTE A LOS EQUIPOS INVOLUCRADOSJASO 16:00 Inter de Tierra vs Real HorizonteJASO 26:00 Leones de Santa vs GuadalajaraJASO 36:00 Basculas de Juárez vs Dep. Lopez.JASO 46:00 Joyería Elvia vs Vet. GarzaJASO 56:00 Brasil vs Dep. Del CarmenDescansa Atco. NavaDomingo 3 de junio de 2018NIDO 18:00 Águilas Ibca vs Glamour Estética10:00 Sánchez Soccer vs Trans Heroz Jr.NIDO 28:00 Alemania Master vs Retiro Colombia10:00 Semapi vs Alemania Jr.JASO 18:00 Dep. Copi vs Técnica 6410:00 Unión De Compadres vs LiverpoolJASO 28:00 Trans Heroz vs Buenavista10:00 Glorieta vs Esperanza12:00 Dep. Sofía vs Amigos JiménezJASO 38:00 Argo vs Rencuentro10:00 Coruña vs Dep. Gómez.12:00 Dep. Moreno vs Esperanza MarínJASO 48:00 Dep. Ordaz vs Dep. González10:00 Dep. García vs Milán12:00 Pumas Blas vs Malex Fc.JASO 58:00 Vet. Garza vs 20 De Nov.10:00 Dep. La Fe vs Vet. Garza Jr.12:00 José Nava vs Caporal Jr.LUNA 68:00 Farmacia San Isidro vs Chavita UrbinaCASITA MARIA8:00 Lobos Hdez. vs Estrellas De O.DESCANSA CAPORAL Y HAROS BENYRIVERAS DEL BRAVOViernes 1 de junio de 2018UNIDAD DEPORTIVA RIVERA LERMA Y R LORO6:20 Zlatan vs Sulivan Cancha # 17:00 Adidas vs Croacia Cancha # 17:40 Adidas vs Francia Cancha # 17:00 Jaguares vs Paris Cancha # 27:40 Bayer vs Black Panter Cancha #2Junta hoya 1 de junio para los equipos Femenil del viernes, sabado 2 de junioMUDAS # 1 5 TA JORNADA9:00 Real G vs Juventus Juvenil Mayor9:45 Paris vs Alemania Femenil10:30 Gladiadoras vs Las Fenix Femenil Mudas # 29:00 Real Madrid vs Alemania Juvenil Mayor9:45 Brasil vs Amazonas Femenil10:30 Paris vs Alemania Juvenil Mayor11:15 Bayer vs Black Panters Femenil Mudas # 39:00 Chelsea vs F C Mdrid Juvenil Menor9:45 Chivas vs Barcelona Juvenil Mayor10:30 Boroni FC vs Liverpool Juvenil MayorCANCHA # 12:00 Brasil 8 vs Juventus Juvenil Mayor 02--032:40 Halcones vs Atl Madrid Infantil 08---093:20 Cortaza vs Los Pumitas Intermedia 06--074:00 Halcones vs Cachorros Infantil 08---094:40 Paris vs Tigres Juvenil Mayor 02--035:20 Apaches vs Gremio Juvenil Mayor 02--036:00 Paris Vs Concordia Juvenil Mayor 02--03CANCHA # 22:00 Dpv Fot vs F C Piedras Juvenil Mayor 02--032:40 Mini Toluca vs Dpv Martinez Infantil 08---093:20 Dpv Fot vs Lever Kiusen F C Juvenil Mayor 02--034:00 Niupy vs Tijuana Juvenil Mayor 02--034:40 Los Angeles Jr vs Concordia Jr Intermedia 06--075:20 Real Madrid vs Aguilitas Intermedia 06—07RIVERAS DEL BRAVO SOCCER Y RAPIDODomingo 3 de junio de 2018LAS MUDAS 19:00 Atlas vs Maverick9:50 Dpv Rosales vs Chapecuense10:40 Dpv Toluca vs La Roma11:30 Dpv Real vs Dpv Sosa12:20 Dpv Aldama vs Gerreros F CLAS MUDAS 29:00 Abarrotes Aldo vs Galacticos9:50 F C Barcelona vs Galacticos10:40 F C Barcelona vs Dpv J C11:30 Halcones vs Real Betys12:20 Hola Verde vs CachorrosNota: Junta este domingo 3 de junio a las 9:00 de la mañana Para Los Equipos D Fut Fol Rapido Campos Las Mudas No FaltesSANTA ELENA8:30 Combinados vs Milan10:00 Dpv Morgado vs Tigres11:30 Dpv Medina vs Dpv Jimenez1:00 Furia Roja vs Guerreros Jr2:30 Nvo Mundo vs FranciaAUTO SONE 410:00 Guerreros vs Liga La Frontera12:00 Bayer vs Dpv LopezRebaño vs OlimpiaDpv Los Primos vs HalconesNota Junta este domingo 3 de junio Campo Santa Elena a las 12:20 del dia para los equipos futbol soccer