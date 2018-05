Vistazo a la final

Oakland— LeBron James, el “Rey”, tendrá a partir de esta noche otra dura prueba en finales de la NBA.Presume una racha de ocho finales en fila y un total de nueve en su carrera, pero el saldo de títulos es adverso.El delantero de 33 años y con 15 temporadas en la Liga sólo ha levantado tres títulos en ocho disputas.Y para la serie que arranca esta noche en Oakland ante los Warriors, las apuestas no le favorecen. Golden State es favorito 11 a 1 para llevarse la corona.COMPARATIVO:POSICIÓNPOR POSICIÓNAleros de poder:Draymond Green contra Kevin Love o Jeff Green. Los Cavaliers esperan que Love pueda regresar luego que el seleccionado al All-Star se ausentara del séptimo partido de la final de la Conferencia del Este debido a una conmoción. Jeff Green entró como titular en su lugar y anotó 19 puntos en la victoria en Boston. Ningún jugador puede igualar la producción que los Warriors reciben de Draymond Green, con su defensa recuperación de rebotes y pases. Todo lo que tiene que hacer es controlar sus emociones. Ventaja: WARRIORS.Aleros de apoyo:Kevin Durant contra LeBron James. Durant fue el MVP de la Final del año pasado, es el tercer mejor encestador en promedio entre los jugadores que han jugado al menos en 10 partidos de final (32.9 puntos), y aún podría ser el segundo mejor alero en esta serie. Eso es la razón por la que James sigue manteniendo el mejor promedio de 33 puntos, tal como lo demostró al promediar con 34 puntos, 9.2 rebotes y 8.8 asistencias en los playoffs de la Conferencia del Este.En sus ocho finales consecutivas de la NBA, probablemente necesite producir marcas semejantes en cada partido para darles a los Cavaliers cualquier posibilidad de ganar. Ventaja:CAVALIERS.Guardiaslanzadores:Klay Thompson contra J.R. Smith. Los Warriors quizás no habrían estado aquí sin la formidable actuación de Thompson en el sexto partido de la final del Oeste contra Houston. Puede moverse con rapidez desde el exterior del área, y como un beneficio adicional ya no tiene que gastar tanta energía cubriendo a Kyrie Irving tal como lo hizo en las últimas dos finales de la NBA. Smith también puede moverse con rapidez, pero también es propenso a prolongar esas malas rachas en las que no se consiguen puntos y a perder su concentración, y los Warriors seguro se aprovecharán de ello.Ventaja: WARRIORS.CENTROS:Kevon Looney contra Tristan Thompson. Una acotación por la mayor parte de la temporada, Thompson se unió a la rotación de Cleveland en los playoffs y ha aportado a los Cavaliers con 6.1 puntos y 6.1 rebotes por partido. El entrenador de los Warriors Steve Kerr optó por Looney contra Houston, pero pudo haber optado por otros jugadores en la serie, como JaVale McGee, Zaza Pachulia y Jordan Bell entre sus opciones. Y claro está que los Warriors juegan mucho mejor cuando optan por alguien que no sea ninguno de los anteriores, utilizando a Draymond Green como centro en una alineación sin jugadores altos. Ventaja: WARRIORS.Armadores:Stephen Curry contra George Hill. Resultando lesionado a inicios de la postemporada, Curry mostró que tan explosivo él y los Warriors siguen siendo en esos grandes terceros cuartos en la final del Oeste. Había dudas al respecto cuando se le vio batallar a comienzos de la serie sobre si aún no se había recuperado del todo, pero se vio muy bien al final. Hill es un estable veterano y el más productivo de los cuatro jugadores que los Cavaliers adquirieron en la fecha límite de intercambios, pero al igual que muchos de los Cavs estará en desventaja en cuanto a velocidad en esta serie. Ventaja: WARRIORS.Reservistas:Andre Iguodala, Shaun Livingston, Nick Young, McGee, Bell, David West, Pachulia, Quinn Cook y Patrick McCaw contra Kyle Korver, Jeff Green, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr. Rodney Hood, José Calderón y Cedi Osman. La salud de Iguodala sigue siendo la gran pregunta en la mente de todos en esta serie luego que fuera puesto en la banca la mayor parte de la final del Oeste con una lesión en su pierna. El MVP de la Final de la NBA del 2015 encabeza a la defensa contra James y es parte de la mejor alineación de los Warriors. Los encestes de Korver son clave de la banca de Cleveland, pero Clarkson, Nance y Hood nunca han sido confiables desde que fueron adquiridos en febrero. Ventaja: WARRIORS.Entrenadores:Steve Kerr contra Tyronn Lue. Esta fue una dificultosa temporada para ambos. Lue tuvo que alejarse de su equipo por un tiempo debido a cuestiones de salud, tal como Kerr tuvo que hacerlo durante las dos últimas temporadas. Kerr admitió haber batallado mucho para mantener a su equipo motivado en esta temporada, incluso dejó que los jugadores entrenaran entre ellos durante los tiempos fuera durante uno de los partidos. Ambos entrenadores tomaron las decisiones correctas cuando sus equipos fueron empujados al límite en las primeras rondas de los playoffs, pero Kerr cuenta con una mayor cantidad de jugadores experimentados a su disposición. Ventaja: WARRIORS.

