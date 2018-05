Da Trout alto valor a una victoria ante Charlo

A diez días de tener una nueva oportunidad de ganar un título del mundo, Austin Trout dijo ayer que está tratando de reescribir su historia en el boxeo, deporte en el que ya ha saboreado las mieles del triunfo al máximo nivel.El próximo 9 de junio en el Staples Center de Los Angeles, California, el púgil paseño avecindado en Las Cruces retará al invicto Jermell Charlo por el título super welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).‘Estoy tratanto de reescribir mi historia. Vencer a Charlo sería algo que definiría mi carrera’, declaró Trout durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer en California.Con un récord de 31 victorias (17 KOs), cuatro derrotas y cero empates, Trout considera que una victoria sobre Charlo sería más grande que el triunfo que obtuvo sobre el puertorriqueño Miguel Cotto en el Madison Square Garden de Nueva York el 1 de diciembre del 2012, en lo que fue su última defensa exitosa del título mundial super welter de la Asociación Mundial de Boxeo.Trout reconoció que debe dar su mejor desempeño para vencer a Charlo, que tiene un impresionante récord de 30 triunfos, cero derrotas y cero empates, con 15 nocauts.‘Tengo que estar en mi mejor momento para Charlo y fui a un lugar donde puedo ser lo mejor posible’, dijo Trout en relación a los entrenamientos que está llevando con Barry Hunter. ‘Barry te hace dar lo mejor de ti, no acepta menos de eso.’Las cosas no serán nada fáciles para el púgil paseño, pues enfrente tendrá al invicto Jermell Charlo que hará todo lo necesario por mantener la posesión de su cetro mundial. Jermell es hermano gemelo de Jermall, que el 21 de mayo del 2016 venció a Trout por el título mundial super welter de la Federación Internacional de Boxeo en Las Vegas.‘Voy a hacer lo que tenga que hacer para cumplir con mi trabajo. Todo puede pasar ahí, y no me importa lo que hice en el pasado. Estamos ahí para ir 12 rounds, 36 minutos. Voy a boxear y ganar’, señaló Jermell.

