Molesta a aficionados de Indios alza de precios

El aumento en los precios de las bebidas en el interior del Estadio ‘Juárez Vive’ y de las entradas a los juegos de Indios de Ciudad Juárez, en la nueva administración del jurisdiccional Juan Pedro Plascencia, sorprendieron a Iván Olivares, quien asiste a los partidos de la tribu en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza desde hace cinco años.Olivares, acudió el fin de semana anterior al referido inmueble a la serie contra los Rojos de Jiménez y compró varias cervezas de bote ahora a un costo de 30 pesos.“Subió poco, pero no se me hace justo, pero pues ni modo, así lo quiso la directiva. Como estaba antes estaba mejor, valía 25 pesos el bote, ahora cuesta 30 y también la entrada la subieron. Antes costaba 40 y ahora cuesta 65, o sea que todo subió, hasta las sodas y todo”, expuso.Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional del beisbol en Ciudad Juárez, intentó ser contactado por este medio para solicitarle su versión sobre la razón de los aumentos presentados en el estadio, pero no respondió a seis llamadas telefónicas que se le hicieron durante el día de ayer.Olivares, quien se dijo seguidor de los Indios por fortuna, consideró ‘un poquito caro’ y ‘medio crítico’ las alzas en los precios de estos productos.“Yo lo digo porque si llevas hasta la familia, pues te cuesta ya poquito más caro”, afirmó.Las bebidas que no contienen alcohol como el agua embotellada y los refrescos también experimentaron un alza.“Las sodas cuestan 25 pesos, antes costaban creo 15 y el agua cuesta 20 y creo costaba 10. Fue un aumentillo ahí más o menos que sí se notó. No sé la directiva nueva que ‘haiga’ pensado, esa es la bronca”, dijo.Sobre los alimentos que se venden en la casa de los Indios, mencionó que no sabe si sus precios subieron, pues nunca los ha consumido.“Eso si no sabría decir, pero lo demás sí subió, lo que es la cerveza, las sodas, el agua y las entradas”, recalcó.Ferviente seguidor de la novena indígena por la última década, José Sánchez afirmó que los nuevos precios impactaron su bolsillo.“Casi todo subió, es lo peor”, mencionó.Sánchez mencionó que, en lo económico, si va solo al estadio como quiera le hace, mas no cuando quiere llevar a su familia.“Simplemente en entradas que ya cuesta 65, si son cuatro personas ya estamos hablando de 260 pesos, ya está poquito pesado, más que la soda, que el agua, que una cerveza, que a alguien se le antojó algo de comer”, dijo.Por la suma de todo ello, calculó que fácilmente gasta entre 700 y 800 pesos. (Sergio Duarte)