Abren juarenses actividad en handball

Con la intervención de 37 jugadores juarenses, distribuidos en tres categorías, este día comienza la competencia de handball, como parte del calendario de actividades de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Chihuahua 2018.En esta disciplina se espera la participación de 770 deportistas, en sus distintas categorías, en ambas ramas.Los gimnasios Tricentenario, Leonardo “Nayo Revilla”, del Colegio Montessori y las canchas habilitadas en el Centro de Exposiciones son los recintos que albergarán las competencias del balón mano del 31 de mayo al 3 de junio.Los encuentros comenzarán en todas las sedes a las 9:00 horas con el primer partido y el último está pactado a las 18:20 horas. Las categorías participantes son: Cadete, Juvenil y Juvenil Superior.Ciudad Juárez aporta una importante cantidad de jugadores. En Cadete varonil, la cuota fronteriza la aporta Alan Vázquez, David Nolasco, Jacob Jurado, Gaspar Medina, Ernesto Barrera, Alan Maltos, Antonio López, Isaac Soria, Luis Ponce, Julián Barraza, Sebastián Velázquez y Pablo Arteaga. Esta selección es comandada por el entrenador Luis Carlos Delgado.El conjunto de la Juvenil varonil está conformado por José Sotero, Uriel Valdez, Kevin Talamantes, Israel Vargas, Giancarlo Savala, Daniel Yapor, Carlos Mosqueda, Alexis Hernández, Adrián Flores, Ricardo López, Luis Carlos Soria y Luis Delgado. Enrique Tamay es el estratega.La selección Cadete femenil está integrada por Laisha Martínez, Valeria Santana, Wendy Juárez, Jocelyn Pérez, Yoselin Villa, Denisse Mata, Lilian Ramírez, Sofía Ibarra, Janeth Almaraz, Michelle Méndez, Renata Avelar y Ana Rincón. La entrenadora es la maestra Olga Armendáriz.Tritones y sirenas a escenaLa natación también abre actividad este día, bajo el marco de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, en Cancún, Quintana Roo.La alberca olímpica de Cancún está lista para recibir la justa nacional, en la que intervendrán cinco juarenses.Sofía Chávez Luna, Rebeca Máynez Guzmán, Mauricio Posadas, Sofía Máynez Guzmán y Raúl Silva Sarabia, son los nadadores fronterizos que están presentes en alguna de las tres categorías de competencia (sub 13, sub 15 y sub 17).Luego de la tragedia de hace un año, que culminó con la participación de menos de la mitad del seleccionado chihuahuense, en esta ocasión el contingente chihuahuense llega completo.En la edición 2017 el equipo de Chihuahua logró llevarse dos medallas de oro y una de plata en el evento de Olimpiada Nacional, mientras que en el Nacional Juvenil, que se lleva a cabo a la par, logró colgarse un oro y un bronce.En aquella ocasión Víctor Eugenio Fajer Gardea en el Nacional Juvenil y Carolina Guevara fueron quienes encabezaron a los nadadores que asistieron a la Alberca Olímpica de San Nicolás de los Garza en Nuevo León.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.