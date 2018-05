Investigan denuncias contra el presidente de los 76ers

Filadelfia— Los 76ers de Filadelfia investigarán si el presidente del equipo Bryan Colangelo recurrió a cuentas de Twitter para fustigar anónimamente a varios de sus propios jugadores y colegas ejecutivos, además de defenderse de las críticas de aficionados y la prensa.Las cinco cuentas apuntaron críticas a los jugadores Joel Embiid y Markelle Fultz, de los Sixers. También servían para atacar a Sam Hinkie, exgerente del equipo, el ejecutivo de los Raptors de Toronto Masai Ujiri y a Jahlil Okafor y Nerlens Noel, dos ex jugadores de Filadelfia, según informó el portal The Ringer.Colangelo reconoció que usó una de las cuentas para estar al tanto de pormenores sobre la NBA y otros temas de actualidad. Pero aseguró que no tenía idea alguna sobre las otras cuatro y que no sabía quién está detrás de ellas.“Las denuncias son serias y hemos empezado una investigación independiente al respecto”, dijeron los 76ers ayer en un comunicado de prensa. “Daremos a conocer los resultados de esa investigación tan pronto termine”.Embiid, el estelar centro de 24 años, tuiteó que no le da crédito al artículo.“No me creo la historia. Sería una locura”, escribió el jugador camerunés.The Ringer menciona en su reportaje que empezó a monitorear las cuentas desde febrero, cuando recibió un mensaje anónimo sobre las mismas. El sitio señaló que no conoce a la fuente, pero que revisó el archivo de tuits y encontró nexos entre las cuentas.Colangelo fue contratado como presidente de operaciones de básquetbol de Filadelfia en abril de 2016. Fue el gerente general de Toronto entre 2006-2013.Asumió su cargo con los 76ers tras la renuncia de Hinkie. Se quedó sin su trabajo de gerente general en Toronto luego que los Raptors quedaron fuera de los playoffs por quinta temporada seguida, y Ujiri se encargó de las operaciones de basquetbol.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.