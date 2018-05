Se reduce la lista

De la famosa lista de 25 directores técnicos para llegar al banquillo del equipo que el vicepresidente deportivo Álvaro Navarro dijo tener, a la directiva de Bravos FC Juárez, ahora sólo le quedan tres candidatos.A casi dos meses del final del funesto Clausura 2018 para los Bravos -31 marzo-, con el draft de jugadores –cuatro al siete de junio en Cancún, Quintana Roo– y el regreso del plantel al trabajo –lunes, cuatro de junio– encima, Juan Carlos Talavera, presidente del equipo, comentó que están en la fase de definición para elegir al nuevo jinete de los Bravos y en las próximas horas darán a conocer su nombre.“Tenemos ahí algunas opciones, tres opciones todavía”, comentó.Acerca de si los integrantes de la terna final son de alto perfil, de los que les gustan a los aficionados, Talavera afirmó que son personas capaces y preparadas.“Esperemos que sí -le guste a la afición-, de que son gente capaz, gente preparada, sin duda, pero esperemos que también le guste a la afición, es la idea”, apuntó.Indicó que sólo son detalles los que faltan para tomar la determinación y elegir al nuevo estratega.“Son ahí cositas que, mientras no se definan, no podemos decirlo, entonces, falta por tomar ciertas definiciones y ya, pero ya estamos en las últimas”, expuso.Extraoficialmente, uno de los finalistas es Irving Rubirosa, ex entrenador de Alebrijes Oaxaca, campeón en el Apertura 2017 sobre Bravos, quien perdió ante Cafetaleros Tapachula, la que no fue final de ascenso por global de 6-3 y ex jugador del CF Indios, escuadra con la que ascendió a Primera División, el 25 de mayo del 2008.Otro más es Jaime Lozano, ex jugador de Pumas UNAM y ex entrenador de los Gallos Blancos del Querétaro, en Primera División, a quienes los Bravos eliminaron en octavos de final de la Copa MX, en el Clausura 2017, en penalties.A pesar que en las redes sociales se informó que Ricardo Rayas es el nuevo timonel de Alebrijes Oaxaca, el ex entrenador de Correcaminos UAT, aún suena como opción para venir a dirigir a los Bravos.Junto a ellos, aunque como una posibilidad más lejana aparece Daniel Guzmán, ex director técnico de Santos Laguna, donde fue campeón.Sobre el plantel de jugadores que en su gran mayoría, finalizaron contrato con el FC Juárez en mayo anterior, el directivo comentó que el club está en pláticas con ellos.“La mayoría de los jugadores quiere seguir con nosotros y va a depender de una evaluación rápida. Ya tenemos una evaluación, pero habrá que definir junto con el nuevo director técnico los que se quedan”, declaró.Con un dejo de duda en su respuesta, expresó que los Bravos ya tienen ‘amarrados’ a algunos futbolistas del plantel.Aunque el club no ha dado a conocer las bajas en el equipo, dentro del grupo de jugadores que no seguirán en Bravos se mencionan los nombres de Ian Arellano, Jaime Toledo y Alejandro ‘Macha’ García.Talavera mencionó que junto al nuevo director técnico del FC Juárez, el próximo miércoles seis de junio estará en el draft de jugadores, en Cancún, Quintana Roo.BRAVOS, A LAS 20:00 HORASEn el próximo Apertura 2018 que iniciarán el sábado 21 de julio, los Bravos FC Juárez jugarán en casa, a las 20:00 horas.