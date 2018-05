Ciudad de México— Santos Laguna no se va a desarmar, por el contrario, llegarán jugadores para sumar y reforzar la plantilla que seguirá buscando objetivos a corto plazo, así lo reconoció Alejandro Irarragorri, presidente del equipo.“Gozamos de una estabilidad contractual. No tenemos hoy algún jugador que no tenga contrato de mediano o largo plazo, que esté en riesgo de emigrar, eso está de nuestro lado y por otro la voluntad de un jugador de seguir construyendo”, declaró el dirigente del cuadro lagunero.El presidente de los Guerreros señaló que se buscará tener un equilibrio en la plantilla.“Tenemos gente joven con mucha fuerza, un gran proceso de formación, estoy seguro que vamos a encontrar ese equilibro de un tercio de jugadores no formados en México, un tercio de jugadores formados en el país y otros tercio de los jugadores de casa”, explicó el dirigente.Sobre la ausencia de José Juan “Gallito” Vázquez, en la lista del Tricolor, señaló que es un jugador que siempre camina con la frente en alto y que está dedicado a lo que debe.“Estoy seguro que le hubiera gustado representar a México en el Mundial, veo que está concentrado en ser el mejor futbolista y las pruebas ahí están en la cancha y sus números y en lo que hace para amalgamar al equipo”, expuso.Irarragorri también indicó que el técnico Eduardo Fentanes seguirá al frente del Tampico Madero, equipo que ya es propiedad de Grupo Orlegi.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.