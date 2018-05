Por qué ganará Golden State

Si hay algo que llama la atención en el currículum de campeonatos de Golden State es que nunca han ganado finales consecutivas.Pero eso cambiará.Los Warriors están a punto de ganar su segundo campeonato consecutivo de la NBA y su tercero en las últimas cuatro temporadas –todos estos a expensas de los Cavaliers de Cleveland, a quienes no les bastará con que LeBron James juegue dando su mejor esfuerzo llevando todas sus capacidades al límite. Los Warriors tienen la ventaja de jugar en casa, y cuentan con tres de los cuatro mejores jugadores que participarán en esta serie.Simplemente son demasiado buenos, por lo que no pueden perder.Si hubieran perdido, habría sido en la final de la Conferencia del Oeste contra los Rockets de Houston. Houston es un equipo que fue conformado para un único propósito –vencer a los Warriors. Y los Rockets habrían podido lograrlo, si Chris Paul no hubiera resultado lesionado en los últimos segundos del quinto partido, viéndose obligado a tener que quedarse en la banca por el resto de la serie.Golden State se recuperó en el sexto y séptimo partidos, mientras Paul veía la situación sin poder hacer nada al respecto. Sí, eso les ayudó mucho a los Warriors, y no iban a desaprovechar la oportunidad.Los equipos han cambiado en gran medida en el transcurso de las últimas cuatro temporadas. Hubo 20 jugadores que estuvieron en el primer partido de los Cavaliers contra los Warriors en la temporada del 2014-15 –sólo ocho de éstos estarán vistiendo sus uniformes en esta serie. Kevin Durant ahora está en Golden State, Kyrie Irving ya no está con Cavaliers, las bancas se ven muy diferentes, en particular en el caso de Cleveland.Pero los jugadores principales siguen ahí: James, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green.Y en el transcurso de estos cuatro años desde que James regresó al noreste de Ohio, los Warriors están en 17-9 contra los Cavaliers. Golden State necesitó de seis partidos para vencer a Cleveland por el título en el 2015, de cinco partidos la temporada pasada y si Andrew Bogut no hubiera resultado lesionado en el quinto partido de la final del 2016, los Warriors –quienes desaprovecharon una ventaja de 3 a 1 ese año– probablemente habrían ganado esa serie también.James quizás esté jugando el mejor basquetbol de su vida. Es por eso que Cleveland sigue en estos playoffs.Pero incluso ni siquiera él podrá salvar a los Cavs esta vez.Cleveland dio la apariencia de un equipo que no podía cubrir a nadie en la temporada regular, y para darle cierto crédito, ha mejorado mucho en ese aspecto durante esta postemporada. Pero al enfrentarse a Golden State será un reto mayor que cuando se enfrentaron a Indiana, a Toronto y a Boston. Y si los Warriors recuperan a Andre Iguodala, su ritmo será mucho mejor, por lo que los Cavaliers enfrentarán a un contrincante mucho más exigente.Los Cavaliers no tendrán ninguna presión sobre sus hombros. Los Warriors tendrán que lidiar con todo, pero después de que Curry, Durant y Thompson encontraron la manera de recuperarse a un déficit de 15 puntos en Houston para ganar el séptimo partido como equipo visitante y quedarse con el título de la Conferencia Oeste, Golden State abrirá esta nueva serie con una desbordante confianza en sus jugadores.Ganará Warriors en cinco partidos.