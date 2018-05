Promete Thiago Silva gran futbol

Londres.- Aunque llega como favorito al título, Brasil no puede prometer el título, de acuerdo a Thiago Silva, pero sí que volverá el "Jogo Bonito", tras la decepción del 7-1 en Semifinales ante Alemania en el 2014."Tenemos la oportunidad de jugar en otra Copa del Mundo y reescribir nuestra historia. No podemos prometer el título, podemos prometer grandes partidos."Verán que jugaremos muy bien en el próximo partido y para el momento de la Copa Mundial verán un gran futbol", aseguró Silva, quien no quiere hacer comparaciones de esta Canarinha con anteriores."Año tras año estamos creciendo y desarrollando nuestro futbol y adquiriendo más experiencia".El zaguero, de 33 años, dijo sentirse "como un niño" y en el mejor momento de su carrera.El delantero Roberto Firmino decidió sumarse de antemano a la concentración premundialista de Brasil en Londres, una señal que quiere pelearle la titularidad a Gabriel Jesús.Firmino participó en un entrenamiento a puertas abiertas, y alineó en el ataque junto a Neymar y Willian."Liverpool queda cerca, así que decidí apurarme venir hacia acá", dijo Firmino con ironía."Me tomé un tren. Tenía dos días más para pasarla en casa, pero decidí llegar antes y ponerme a trabajar desde ya".Firmino tenía hasta el miércoles para sumarse a la concentración tras perder la Final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid el martes.Los campeones europeos Casemiro y Marcelo deben llegar a Londres el miércoles estaba previsto.

