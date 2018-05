Brillan en el diamante

Claroscuro resultó para Chihuahua la última jornada de la Olimpiada Nacional de beisbol, que se llevó a cabo en la capital del estado, tras ganar una final y perder otra, lo que finalmente le entregó una medalla de oro y una de plata.Salvo por el softbol femenil, de la categoría juvenil menor, el metal dorado se le había negado a Chihuahua en los deportes de conjunto, hasta la tarde de ayer, cuando el equipo de la clase 15-16 años se impuso 8-0 a Coahuila.Unos minutos antes, en el Estadio Municipal ‘Francisco García’, la escuadra de la categoría 13-14 años había sido vapuleada 11-1 por Sonora.Jemir Leal simplemente estuvo intratable, permaneció seis entradas y dos tercios en el montículo, y los Doraditos doblegaron 8-0 a Coahuila, para obtener la medalla de oro en la categoría 15-16.Después del duelo que estas dos escuadras habían protagonizado en la ronda regular, en el que anotaron entre ambas, un total de 39 carreras, se presagiaba una confrontación bastante abierta, pero no fue así. (Ese juego lo ganó Chihuahua 21-18).El pitcheo de Leal fue sumamente hermético y maniató de excelente forma la ofensiva de la novena lagunera.Con la serpentina del chihuahuense, que con el paso de los capítulos se agigantaba, apareció la embestida de los Dorados en el cierre del sexto rollo, con un rallie de siete carreras.La pizarra se inauguró en la parte baja del cuarto inning con doblete de Dylan Jasso, que envió al pentágono a Zaid Lagarda.Sin que Coahuila se pronunciara a la ofensiva, el equipo de Chihuahua construyó su victoria a base de imparables y buen corrido de colchonetas.El jugador fronterizo Alejandro Hipólito abrió la sexta entrada con doblete, Zaid Lagarda dio toque de pelota, que el pitcher no pudo contener y el infieldhit lo llevó a la inicial; en la jugada se fue a la intermedia.Con compañeros en posición de anotar, el juarense Yirel Ruiz dio batazo al central productor de dos rayitas. Dylan Jasso pegó cuadrangular por el jardín izquierdo y la pizarra ya era una loza para Coahuila.Se vino el primer cambio de lanzador por los visitantes; salió Gerardo Salas y entró Juan Martínez.Juan Jiménez dio hit al central, Héctor Armendáriz recibió pasaporte y Martínez fue retirado del centro del diamante; su lugar fue ocupado por Ángel Moreno.Alan Hernández pegó imparable remolcador de la sexta rayita; la séptima llegó con wildpitch y la octava con sencillo de Jemir Leal.Ya con dos outs, Leal fue retirado del montículo y la ovación no se hizo esperar en el Estadio Monumental. El último mate lo sacó la serpentina de Alan Jiménez, para concretar la blanqueada.

