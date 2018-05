Fuera Wawrinka en primera ronda

París.- Al igual que Novak Djokovic, Stan Wawrinka es un excampeón del Abierto de Francia que busca volver después de una cirugía.Al igual que Djokovic, Wawrinka está en su peor ranking en más de una década. Y al igual que Djokovic, Wawrinka recientemente se reunió con un coach que lo ayudó a alcanzar el éxito a comienzos de su carrera.Ambos tuvieron acción ayer en Roland Garros, pero a diferencia de Djokovic, quien ganó en tres sets, Wawrinka no pudo mantener un alto nivel de juego que lo llevó al título. En su regreso al lugar en el que se alzó con el campeonato en 2015 y llegó a la final hace un año, el suizo se despidió con una derrota 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (5), 6-3 ante el español Guillermo García López, número 67 del mundo.“Gané tres Grand Slams en mi carrera, y sé lo que se requiere para lograrlo”, dijo el suizo, clasificado 23 y número 30 del mundo, un territorio desconocido para él desde abril de 2008. “Mi objetivo es llegar a la cima. Tarde o temprano lo haré”.Wawrinka regresó recientemente a la gira tras una ausencia de tres meses para descansar su rodilla izquierda, que fue operada en dos ocasiones en agosto pasado. Tiene marca de 4-7 en 2018.Djokovic, exnúmero uno del mundo y actualmente en la posición 22, su peor desde 2006, venció al brasileño Rogerio Dutra 6-3, 6-4, 6-4 y se recuperó rápidamente después de perder los dos primeros juegos.Desde que ganó el Abierto de Francia en 2016 para completar el Grand Slam y convertirse en el primer hombre en casi una década en ganar los cuatro torneos de Grand Slam de manera consecutiva, Djokovic ha dado un paso atrás. No ha sumado otro Major desde entonces y, después de lidiar con problemas en el codo derecho por más de un año, finalmente optó por la cirugía en febrero pasado.El tercer excampeón que estaba programado para el segundo día, el primer favorito Rafael Nadal, no completó su partido, que fue suspendido junto con varios más debido a la lluvia.En su intento por alargar a 11 su récord de títulos de Roland Garros, no lució en su mejor momento ante el italiano Simone Bolelli, 129 del mundo. A pesar de que Nadal ganó los dos primeros sets 6-4, 6-3, estaba abajo 3-0 en el tercero cuando apareció la lluvia.El partido se reanudará hoy, cuando se lleve a cabo el encuentro más esperado del torneo, en el que la campeona de 23 Majors, Serena Williams, en su primer Grand Slam desde enero de 2017, se medirá a la checa Kristyna Plyskova.

