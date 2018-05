Mantiene el paso

Nueva York.- Justin Verlander volvió a domar a los Yanquis y contuvo a la mejor ofensiva de Grandes Ligas para encaminar a los Astros de Houston a un triunfo ayer 5-1 sobre Nueva York.Verlander salió del juego en la séptima entrada como líder de Ligas Mayores con efectividad de 1.11. J.D. Davis disparó un jonrón de tres carreras y José Altuve añadió un cuadrangular solitario para ayudar a que Houston sume su sexto triunfo en ocho partidos.Enfrentando al único equipo que no ha sido blanqueado esta temporada, Verlander (7-2) mantuvo a los Yanquis en cero hasta que Greg Bird se voló la barda para iniciar el séptimo inning.Verlander ha dominado a los Yanquis en otras ocasiones, especialmente recientemente. Fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en octubre pasado al acumular marca de 2-0 y limitar a Nueva York a una carrera en 16 innings con 21 ponches.El dominicano Domingo Germán (0-3) cargó con el revés al admitir tres carreras en cinco innings y dos tercios con siete ponches y dos bases por bolas.Nacionales 6, Orioles 0Baltimore, Maryland.- Anthony Rendón bateó un jonrón de tres carreras para respaldar la sólida actuación de Gio González y los encendidos Nacionales de Washington vencieron 6-0 a los Orioles de Baltimore.González (6-2) permitió seis hits en siete innings y dos tercios para quebrar una racha de seis derrotas ante Baltimore. El zurdo ganó su primera apertura contra los Orioles desde 2009.Shawn Kelley retiró cuatro outs para completar la quinta blanqueada contra los Orioles en la campaña.Matt Adams y Michael Taylor tuvieron dos imparables y una carrera remolcada por los Nacionales, que tienen cuatro victorias y han ganado 13 de sus últimos 18.Mets 3, Bravos 4Atlanta.- Un jonrón de dos carreras del emergente Charlie Culberson ante Seth Lugo en la parte baja de la novena entrada dio a los Bravos de Atlanta la victoria 4-3 sobre los Mets de Nueva York, en el primer juego de una doble cartelera.Lugo (1-1) permitió un elevado de sacrificio de Nick Markakis en el octavo capítulo y caminó a Johan Camargo para iniciar el noveno, antes que Culberson le sacara la pelota del parque.Devin Mesoraco puso en ventaja a los Mets 3-2 en la parte alta del noveno inning con cuadrangular solitario frente a Shane Carle (3-1), pero la actuación de Lugo arruinó siete sólidas entradas de Jacob deGrom para que los Mets perdieran por cuarta ocasión consecutiva.Atlanta mejoró su marca a 31-21, la segunda mejor en la Liga Nacional, y ha ganado 44 partidos en su último turno al bat desde que Brian Snitker asumió el cargo como manager, el 16 de mayo de 2016.Cardenales 3, Cerveceros 8Milwaukee, Wisconsin.- Jonathan Villar y Christian Yelich batearon jonrones y Ryan Braun pegó tres hits para guiar a los Cerveceros de Milwaukee a un triunfo 8-3 sobre los Cardenales de San Luis.El abridor de Milwaukee Brent Suter (5-3) permitió tres carreras en cinco innings, pero pegó un doblete de dos carreras en el cuarto inning que puso a los Cerveceros al frente 4-0 y en camino a su 10ma victoria en 12 partidos.Por San Luis, el abridor Luke Weaver (3-5) perdió su tercer inicio consecutivo al admitir cuatro anotaciones y cinco imparables con dos bases por bolas y tres ponches en cuatro innings de labor.Los Cerveceros fueron blanqueados el jueves 5-0 por los Mets y desde entonces han anotado 37 carreras en cuatro partidos.Marlins 7, Padres 2San Diego.- Caleb Smith brilló al dominar un duelo de novatos zurdos, el sencillo de dos carreras de Yadiel Rivera coronó un ataque de cuatro en la primera entrada y Cameron Maybin aportó tres hits y dos impulsadas ante su exequipo para encaminar a los Marlins de Miami a un triunfo 7-2 sobre los Padres de San Diego.Smith (4-5) permitió una carrera y cuatro hits en poco más de siete innings, ponchó a cuatro y encabeza a todos los novatos de Grandes Ligas con 69. Otorgó sólo una base por bolas en el duelo entre dos equipos en el fondo de sus divisiones.Su único error fue el jonrón que le permitió al novato dominicano Franmil Reyes para abrir la segunda entrada. Admitió un sencillo del emergente Travis Jankowski para iniciar el octavo inning y le cedió la esférica al relevista Drew Steckenrider.Por San Diego, Eric Lauer (1-3) trabajó dos innings y un tercio en los que permitió cinco carreras y siete hits con tres ponches y dos bases por bolas.Rangers 1, Marineros 2Seattle.- Marco Gonzales lanzó hasta la séptima entrada y no permitió carreras limpias por tercera apertura consecutiva, y ayudó a los Marineros de Seattle a superar 2-1 a los Rangers de Texas.Seattle ganó por novena ocasión en 10 partidos y se colocó 13 juegos por arriba de.500 por primera vez desde finales de la temporada 2014. Y esto sucedió otra vez gracias a una victoria por una carrera. Los Marineros han sido limitados a tres carreras o menos en siete de sus pasados ocho encuentros, pero tienen marca de 7-1 en ese lapso gracias, en buena parte, a su pitcheo.Seattle tiene 16 triunfos por una carrera, la mayor cantidad en las Mayores.Gonzales (5-3) lanzó seis entradas y dos tercios y no ha permitido una carrera limpia desde el 12 de mayo.Rojos 5, Diamondbacks 12Phoenix.- Nick Ahmed, Chris Owings y John Ryan Murphy pegaron cuadrangulares y la ofensiva de los Diamondbacks de Arizona volvió a la vida con un aplastante triunfo 12-5 sobre los Rojos de Cincinnati.Fue apenas el tercer triunfo de los Diamondbacks en sus últimos 18 partidos. Ahmed y Owings conectaron cuadrangulares de tres carreras cada uno para iniciar una estadía de seis juegos después de que Arizona concluyó su gira con registro de 1-8. El jonrón de Murphy fue sin gente en los senderos.Los tablazos de Ahmed y Muprhy fueron en contra de Homer Bailey (1-7), quien permitió ocho carreras, seis limpias, y seis imparables en cuatro episodios de labor.Medias Blancas 6, Indios 9Cleveland.- Edwin Encarnación bateó jonrón y produjo cuatro carreras y los Indios de Cleveland aprovecharon la porosa defensiva de Chicago para anotar cinco veces en la quinta entrada y vencer 9-6 a los Medias Blancas.Encarnación empató el juego en el quinto inning con un doblete de tres anotaciones. El doble de Yonder Alonso llevó al plato la carrera de la ventaja en esa misma entrada y Encarnación se voló la barda para abrir el séptimo episodio.Cleveland llegó al quinto inning abajo 5-2, pero los errores del receptor Alfredo González, el torpedero Tim Anderson y el segunda base Yoan Moncada provocaron tres carreras sucias.

