Acereros se preparan para vida sin Ryan Shazier

Pittsburgh.- Ryan Shazier no ha quedado en el olvido. El apoyador de los Acereros de Pittsburgh sigue estando presente en el centro de entrenamiento del equipo mientras continúa recuperándose de una cirugía en su espina dorsal a la que fue sometido el pasado diciembre y que dejó su futuro en el futbol en duda.Aunque hay una sensación de que algo se ha perdido, el pánico no se ha apoderado del equipo. Los Acereros entienden que no hay ningún otro jugador que tenga la velocidad y la sagacidad de Shazier. Por lo que ni siquiera intentarán reemplazarlo.Esperemos entonces ver a un grupo en el que se incluirá al agente libre Jon Bostic, a Tyler Matakevich y posiblemente incluso al novato Terrell Edmunds como parte del comité que se ocupará de la posición de Shazier como apoyador interno cuando los defensores del campeonato de la NFC abran la temporada del 2018 en Cleveland.Los directivos están conformes con la idea de no haber escogido a un apoyador en el Draft del mes pasado, siendo la primera vez en casi una década en que los Acereros no utilizaron una de sus selecciones para ocupar una de las posiciones que el entrenador Mike Tomlin considera que es una de las más importantes en el campo.Eso va bien con Bostic. El experimentado jugador de 27 años firmó un contrato a dos años en marzo tras una productiva temporada, aunque mermada por las lesiones, en Indianapolis. La adición de Bostic parecía tener como propósito de reforzar la línea de apoyadores, pero después de que terminó el Draft, ahora tiene la misma oportunidad como todos los demás de poder alinearse al lado del veterano Vince Williams. Aunque se mantuvo atento sobre lo que sucedía en el Draft, no sintió le necesidad de celebrar cuando Pittsburgh no escogió a un apoyador.

