Celebradas dos jornadas en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza ‘Roberto Cadena Velázquez’, el 11 de junio, después de la cuarta fecha, en una junta extraordinaria, se decidirá si las series continúan como hasta ahora, -de jueves a sábado-, o se vuelve al formato empleado el año anterior, -de viernes a domingo-, informó Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga Estatal de Beisbol.“Después de la cuarta jornada se va a decidir si cambiamos o seguimos igual. Va a haber una junta extraordinaria el día 11 de junio, donde se van a sacar pros y contras, si nos benefició jugar de jueves a viernes o cambiamos, en eso quedamos desde un inicio, así fue como se planteó”, expresó. Fierro Flores comentó que los diez jurisdiccionales de la pelota estatal votarán por una de estas dos alternativas.En torno a la realización de exámenes antidoping a los peloteros, comentó que el acuerdo fue definir en cuál de las primeras seis series del torneo estatal se practicarían.“Quedamos que en las primeras seis jornadas íbamos a definir en cuál de ellas iba a ser una prueba, pero no se les va a avisar a los jugadores para llegar de repente, así va a ser”, mencionó.Fierro declaró que el uso de sustancias prohibidas en los beisbolistas es un tema muy delicado.“Tenemos que estar bien preparados en ese tema, tener las personas adecuadas y preparadas para quienes van a llevar a cabo este tipo de exámenes y así es esto. No es un tema muy fácil de llevar a cabo, entonces, vamos a tener a las personas y al laboratorio indicado para que lleve a cabo este tipo de cosas”, comentó.Acerca del listado de sustancias no permitidas, comentó que será de acuerdo a las autoridades que rigen el deporte.“No las tengo a la mano yo. Eso ya se verá de acuerdo con las que nos rijan en el deporte y ya ellos, las personas indicadas en hacer este tipo de exámenes serán las que determinen cuáles son las que son prohibidas”, afirmó.

