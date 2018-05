Houston— Stephen Curry y Golden State convirtieron todos esos ladrillos de Houston en un camino pavimentado rumbo a la final de la NBA.Necesitando no sólo de su poderío, sino que también de 27 disparos fallidos de parte de los Rockets durante un épico y frío ataque desde la distancia de los tres puntos, los Warriors se recuperaron para mantener sus esperanzas con vida de poder repetir en la final.Kevin Durant anotó 34 puntos, Curry dio pie a otra sorprendente recuperación en el tercer cuarto, y los Warriors consiguieron un cuarto boleto consecutivo a la final de la NBA venciendo a los Rockets 101 a 92 en el séptimo partido de la final de la Conferencia del Oeste, anoche.Los defensores del campeonato quedaron atrás hasta por 15 puntos en la primera mitad tras haber tenido un déficit de hasta 17 puntos en el sexto partido.Curry, quien terminó con 27 puntos, anotó 14 de los 33 puntos de Golden State en el tercer cuarto, mientras que el ataque de Houston no sólo se enfrió, se congeló. Los Rockets fallaron 14 intentos de disparos de tres en dicho periodo como parte de una segunda mitad en que sólo pudieron anotar uno de 21 intentos detrás del arco.Los Warriors recibirán a LeBron James y a los Cavaliers de Cleveland en el primer partido de la final de la NBA el jueves por la noche en el cuarto enfrentamiento consecutivo entres estos equipos.James Harden obtuvo 32 puntos mientras que las esperanzas de los primeros sembrados Rockets, de regresar a la final por primera vez desde 1995 se desvanecían al no poder contar con Chris Paul, quien se estaba recuperando de una lesión en el tendón de la corva.Los Rockets se desmoronaron en la segunda mitad de nueva cuenta al igual como en el sexto partido. Los Warriors superaron en puntaje a Houston 112 a 63 en la segunda mitad de los últimos dos partidos de la serie.“Es asombroso lo largo que es un partido de la NBA”, dijo el entrenador de los Warriors Steve Kerr. “Cuarenta y ocho minutos, dura mucho tiempo y hay muchas oportunidades en las que puedes hacer que tu equipo se levante. Y en nuestro equipo, hay demasiado poderío, por lo que siempre vamos a aprovechar esas oportunidades.”Golden State se puso al frente por siete puntos al llegar al último periodo y luego extendió dicha ventaja a 10 con un disparo de tres puntos por parte de Klay Thompson con alrededor de nueve y medio minutos restantes en el reloj. Clint Capela encestó un tiro de gancho para Houston, pero Durant respondió con un disparo a larga distancia tres segundos después para poner el marcador 86 a 75.Los Rockets se quedaron atrás hasta por 13 puntos después de un tiro de tres de parte de Curry y ya habían fallado 27 intentos seguidos por detrás del arco cuando P.J. Tucker encestó uno desde una de las esquinas de la cancha para reducir la ventaja 89 a 79 a mediados del último cuarto.Fue el primer disparo de tres de Houston desde que Eric Gordon encestara uno con alrededor de seis y medio minutos que restaban en el reloj durante el segundo cuarto, con el cual los Rockets lograron amasar una ventaja de 42 a 28.El tiro de tres de Tucker fue el primero de siete puntos seguidos para Houston con los que redujeron la ventaja 89 a 83.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.