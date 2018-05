Complicado escollo

Boston.- LeBron James tendrá un par de días para recuperar sus fuerzas antes de emprender su travesía anual de junio a Golden State o hacia el sur a Houston para enfrentar a un equipo mucho mejor que el suyo.Su octava participación consecutiva en una final de la NBA apunta a ser una de sus más difíciles, acompañado por un grupo de jugadores de poco renombre que lo obligan a dar mucho más a sus 33 años que lo que debe aportar la mayoría de las otras estrellas de la Liga.Pero James sigue demostrando que es capaz de hacerlo, y está ansioso por iniciar una nueva oportunidad de llevarse el título.Sin embargo, descartarlo resulta prematuro.“A fin de cuentas, el partido se gana entre líneas y tenemos una oportunidad de disputar el campeonato”, dijo tras la victoria del domingo por 87-79 sobre Boston. “Eso es lo único que importa”.James llevó a cuestas a un inconsistente equipo de Cavaliers mermado por lesiones a través de los playoffs de la Conferencia Este y de regreso a la Final de la NBA, donde será el equipo que se espera que pierda ante cualquiera que gane el séptimo encuentro de la final de la Oeste.Pero luego de no perderse ni uno solo de los 48 minutos de su 100mo partido de la temporada, coronando una de las mejores series que un jugador haya tenido con una actuación de 35 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias, sin duda luce capaz de más.Y los Cavaliers lo necesitarán en su máximo nivel. Necesitaron siete partidos tan sólo para ganar la primera ronda, y siete más para remontar de una desventaja de 2-0 frente a un equipo de Celtics más joven y atlético. Deben sentirse agotados, y esa no es la mejor manera de enfrascarse en una serie ante Kevin Durant, Stephen Curry y los Warriors, que vencieron a Cleveland en cinco partidos el año pasado, o ante James Harden y un equipo de Rockets que suele ser dominante en ambos extremos de la cancha.La única forma aparente en que Cleveland tendría una posibilidad sería si James es capaz de explotar a su máximo nivel, un nivel al que quizá nadie ha llegado –para luego hacerlo tres veces más.Los Celtics lo han visto hacerlo, después de que promedió 33,6 puntos, nueve rebotes y 8,4 asistencias para eliminarlos en la Final de la Conferencia Este por segundo año seguido.“Pienso que hemos jugado ahora hasta el 25 y 27 de mayo en los últimos dos años, y empezamos el 25 de septiembre”, indicó el coach de los Celtics, Brad Stevens. “Todos los días. Día tras día en que uno está totalmente concentrado en esto, y él (James) ha superado eso ocho veces seguidas. Es ridículo, y lo hace a este nivel y con la presión encima, con todo el escrutinio. No importa, es simplemente increíble”.

