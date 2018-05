Dueños de un fructífero presente y de un prometedor y halagüeño futuro en las canchas, los futbolistas juarenses Manuel López, Camil Eguade y Héctor Holguín, quienes se forman y desarrollan en las inferiores del Santos Laguna, levantaron la copa en Sub-17, en el Clausura 2018, se proclamaron bicampeones de la categoría por vez primera en la historia del club y están listos para afrontar mayores desafíos: la Sub 20 y el primer equipo, en la Liga MX.Titulares en el conjunto a cargo de Mario Menéndez, cada uno de los jugadores surgidos de la Academia Santos Juarez, cumplió con su parte para la obtención del bicampeonato de los Guerreros, cetro que conquistaron luego que vencieron en la final a los Tuzos del Pachuca, por global de 4-3, el 19 de mayo.Al igual que en diciembre anterior, en la batalla por la corona del Apertura 2017, en la que derrotaron a Pumas UNAM, en penales, en muerte súbita (5-4), los jóvenes deportistas disfrutaron una vez más el inigualable sabor de la victoria.Manuel, delantero de 18 años y 1.78 metros, consiguió 12 goles, nueve en campaña regular y tres en Liguilla.Camil, mediocampista de 18 años y 1.75 metros, metió la pierna fuerte en la contención, proyectó a sus compañeros hacia el frente y, a lo largo del torneo, en fase regular y Liguilla, sólo en un cotejo no fue titular.Héctor, portero de 17 años y 1.82 metros, aportó seguridad bajo los tres palos y demostró el roce y la experiencia adquirida en los llamados al Tri, así como en los entrenamientos con el primer equipo.“Qué bonito que quedamos campeones. Creo que es la recompensa al trabajo que se ha venido haciendo todo el año. Creo que se vio muy bien reflejado, los dos torneos campeones y eso habla del buen trabajo que se está haciendo en fuerzas básicas de Santos”, destacó Camil.Portador del gafete de capitán, Eguade Brena atribuyó a la constancia y al trabajo diario la consecución del bicampeonato y resaltó que los tres guerreros fronterizos están preparados para lo que venga.“Creo que es la edad –ideal, 17 a 18 años- porque el tiempo pasa y te quedas. Hay que debutar lo más pronto posible. Estamos preparados, ya nada más esperar la oportunidad, seguir mejorando y seguir demostrando nuestro buen futbol”, expuso.Héctor, destacó el hecho que tres jugadores de esta ciudad –quienes son como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno- tengan dos títulos consecutivos y apunten a grandes cosas en el futbol profesional.“-Es- Muy significativo porque los tres hemos logrado cosas importantes dentro del club y, desde chicos, con Manuel me tocó jugar desde los seis años, siete años, y Camil se nos unió después, como a los 10, 11 años. Muy contentos de que entre nosotros nos apoyamos, nunca estamos solos y entre nosotros estamos el uno para el otro”, dijo.Llamado al tricolor Sub 18, Holguín Pérez, quien acudió al torneo Porto FC, el mes anterior, y jugó contra Portugal y Bielorrusia, entrena con la escuadra monarca en Primera Nacional, a cargo de Robert Dante Siboldi también tiene altas metas por cumplir.“Seguir, manteniéndome, incrementar mi futbol, mi especialidad en mi posición y por qué no, buscar una oportunidad en el primer equipo sin hacerme ideas de más, ni nada, y seguir aprendiendo en el lugar que estoy, que ahorita soy el cuarto portero”, expuso.

